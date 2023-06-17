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В Алтайском крае спасли упавшую в трехметровую яму женщину

Пострадавшую госпитализировали

17 июня 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Заринске Алтайского края спасатели помогли 67-летней женщине, которая оступилась и упала в трёхметровую яму на своем участке, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На вызов незамедлительно прибыли сотрудники ведомства, а также медики и полицейские. 

Горожанку достали из ямы и оказали медпомощь. Впоследствии ее госпитализировали.

Алтайский край спасение людей

Комментарии 1

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Гость

07:40:46 18-06-2023

А зачем у неё на участке яма?

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