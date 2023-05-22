Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля на Алтае
Водитель разогнался и не справился с управлением
22 мая 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Турочакском районе Республики Алтай при опрокидывании автомобиля пострадала жительница Алтайского края, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Авария случилась 21 мая около 16:30 между сёлами Тулой и Бийка.
Предварительно установлено, что 37-летний житель Алтайского края ехал на Chevrolet Niva, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. Его 35-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.
В отношении лихача завели административное дело.
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