Женщина пострадала при опрокидывании иномарки на Алтае

В отношении водителя возбудили административное дело

25 октября 2024, 17:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

45-летняя пассажирка пострадала при опрокидывании иномарки в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 24 октября около 09:10 вблизи села Тобелер.

30-летний местный житель за рулем Toyota Lite Ace Noah не справился с управлением и угодил в кювет.

"В результате ДТП в приемный покой районной больницы с полученными ушибами была доставлена 45-летняя местная жительница – пассажир иномарки. Госпитализация женщине не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Автомобилиста привлекли по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.