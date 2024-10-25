Женщина пострадала при опрокидывании иномарки на Алтае
В отношении водителя возбудили административное дело
25 октября 2024, 17:20, ИА Амител
45-летняя пассажирка пострадала при опрокидывании иномарки в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 24 октября около 09:10 вблизи села Тобелер.
30-летний местный житель за рулем Toyota Lite Ace Noah не справился с управлением и угодил в кювет.
"В результате ДТП в приемный покой районной больницы с полученными ушибами была доставлена 45-летняя местная жительница – пассажир иномарки. Госпитализация женщине не потребовалась", – рассказали в ведомстве.
Автомобилиста привлекли по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.
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