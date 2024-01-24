Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом на Алтае
Водитель не справился с управлением и съехал с дороги
24 января 2024, 13:15, ИА Амител
ДТП в Майминском районе / Фото: МВД Республики Алтай
Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 19 января около 08:30 вблизи села Черемшанка. Как пояснили в ведомстве, 73-летний водитель Toyota Corolla врезался в опору освещения, так как не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате аварии за медпомощью обращалась 69-летняя пассажирка, однако госпитализация ей не потребовалась.
Полицейские проводят административное расследование.
13:17:01 24-01-2024
Это какой уже по счёту столб перебегает дорогу? Недавно же было аналогичное сообщение.
14:16:51 24-01-2024
Гость (13:17:01 24-01-2024) Это какой уже по счёту столб перебегает дорогу? Недавно же ... Вы с какой целью спросили, статистику ведете?