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Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом на Алтае

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

24 января 2024, 13:15, ИА Амител

ДТП в Майминском районе / Фото: МВД Республики Алтай
ДТП в Майминском районе / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 января около 08:30 вблизи села Черемшанка. Как пояснили в ведомстве, 73-летний водитель Toyota Corolla врезался в опору освещения, так как не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате аварии за медпомощью обращалась 69-летняя пассажирка, однако госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские проводят административное расследование.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

13:17:01 24-01-2024

Это какой уже по счёту столб перебегает дорогу? Недавно же было аналогичное сообщение.

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Гость

14:16:51 24-01-2024

Гость (13:17:01 24-01-2024) Это какой уже по счёту столб перебегает дорогу? Недавно же ... Вы с какой целью спросили, статистику ведете?

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