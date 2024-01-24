Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом на Алтае

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

24 января 2024, 13:15, ИА Амител

ДТП в Майминском районе / Фото: МВД Республики Алтай

Женщина пострадала при столкновении иномарки со столбом в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 января около 08:30 вблизи села Черемшанка. Как пояснили в ведомстве, 73-летний водитель Toyota Corolla врезался в опору освещения, так как не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате аварии за медпомощью обращалась 69-летняя пассажирка, однако госпитализация ей не потребовалась.

Полицейские проводят административное расследование.