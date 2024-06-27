Женщина пострадала при столкновении мопеда с такси в Барнауле

Пострадавшую госпитализировали

27 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина получила травмы при столкновении мопеда и автомобиля такси в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 26 июня на улице Северо-Западной.

Предварительно установили, что 32-летний мужчина ехал на мопеде Honda Dio по регулируемому пешеходному переходу на красный и тем самым допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Ее госпитализировали.