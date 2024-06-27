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Женщина пострадала при столкновении мопеда с такси в Барнауле

Пострадавшую госпитализировали

27 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина получила травмы при столкновении мопеда и автомобиля такси в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась вечером 26 июня на улице Северо-Западной.

Предварительно установили, что 32-летний мужчина ехал на мопеде Honda Dio по регулируемому пешеходному переходу на красный и тем самым допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Ее госпитализировали.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

15:01:29 27-06-2024

Как такие доживают до 32 лет?

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Мусик

15:58:13 27-06-2024

32-летний вез 34-летнюю.
хороша парочка.

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