Женщина пострадала при столкновении мопеда с такси в Барнауле
Пострадавшую госпитализировали
27 июня 2024, 14:45, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Женщина получила травмы при столкновении мопеда и автомобиля такси в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Авария случилась вечером 26 июня на улице Северо-Западной.
Предварительно установили, что 32-летний мужчина ехал на мопеде Honda Dio по регулируемому пешеходному переходу на красный и тем самым допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo.
В результате ДТП пострадала 34-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Ее госпитализировали.
15:01:29 27-06-2024
Как такие доживают до 32 лет?
15:58:13 27-06-2024
32-летний вез 34-летнюю.
хороша парочка.