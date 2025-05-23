На Алтае женщина пострадала при столкновении трех автомобилей

Все водители были трезвыми

23 мая 2025, 16:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма Республики Алтай местная жительница пострадала при столкновении трех автомобилей, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 22 мая около 07:50 возле дома № 1б по улице Подгорной. 33-летний местный житель за рулем ВАЗ-2121 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Toyota Platz под управлением 61-летней сельчанки. От удара Platz отбросило на впереди остановившийся автомобиль Toyota Vitz, которым управляла 29-летняя жительница села Подгорного.

"В результате ДТП ушибы получила водитель автомобиля Toyota Platz. Женщину на месте происшествия осмотрели прибывшие медики, от госпитализации она отказалась. Водители автомобилей трезвые", – рассказали в ведомстве.

В отношении виновника аварии вынесли постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.