В Алтайском крае в ДТП на Чуйском тракте пострадали три ребенка и два водителя
Правоохранители проводят проверку
23 мая 2025, 11:20, ИА Амител
Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в полиции региона.
Авария случилась 23 мая около 07:50 на 368-м километре Чуйского тракта.
"Предварительно установлено, что мужчина 1949 года рождения за рулем Toyota Carina при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины 1987 года рождения, которая ехала по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек: водители и три несовершеннолетних пассажира Kia.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил проверку на личный контроль.
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