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В Алтайском крае в ДТП на Чуйском тракте пострадали три ребенка и два водителя

Правоохранители проводят проверку

23 мая 2025, 11:20, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: полиция Алтайского края

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в полиции региона.

Авария случилась 23 мая около 07:50 на 368-м километре Чуйского тракта.

"Предварительно установлено, что мужчина 1949 года рождения за рулем Toyota Carina при выезде с второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины 1987 года рождения, которая ехала по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек: водители и три несовершеннолетних пассажира Kia.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил проверку на личный контроль.

ДТП Чуйский тракт

Комментарии 2

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Гость

12:59:45 23-05-2025

А не в том же месте несколько недель назад, дедок на девятке зажмурился?

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гость

00:18:05 24-05-2025

75 или уже 76 лет он ее мог и не видеть.

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