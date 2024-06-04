Женщина пострадала при столкновении трех машин в Новоалтайске

Полиция проводит проверку

04 июня 2024, 14:00, ИА Амител

ДТП в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

Женщина получила травмы при столкновении трех машин в Новоалтайске. Подробностями аварии поделились в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 4 июня в 08:50 на пересечении улиц Сибирской и Военстроя.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель Nissan X-Trail не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Toyota Ipsum и врезался в него. От удара Toyota опрокинулась и столкнулась с Kia Sportage.

В результате травмы получила 64-летняя пассажирка Toyota. Ее госпитализировали с травмами различной тяжести.

Полиция проводит проверку.