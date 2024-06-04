Женщина пострадала при столкновении трех машин в Новоалтайске
Полиция проводит проверку
04 июня 2024, 14:00, ИА Амител
ДТП в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"
Женщина получила травмы при столкновении трех машин в Новоалтайске. Подробностями аварии поделились в ГИБДД Алтайского края.
ДТП случилось 4 июня в 08:50 на пересечении улиц Сибирской и Военстроя.
Предварительно установлено, что 37-летний водитель Nissan X-Trail не уступил дорогу пользующемуся преимуществом автомобилю Toyota Ipsum и врезался в него. От удара Toyota опрокинулась и столкнулась с Kia Sportage.
В результате травмы получила 64-летняя пассажирка Toyota. Ее госпитализировали с травмами различной тяжести.
Полиция проводит проверку.
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