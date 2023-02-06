Женщина пострадала в ДТП с переворотом на Чуйском тракте

32-летний водитель за рулём Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения

06 февраля 2023, 20:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Зональном районе Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, авария произошла в 10:15 на 313-м километре Чуйского тракта.

Установлено, что 32-летний водитель за рулём Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка Toyota 1970 года рождения, её госпитализировали в КГБУЗ Бийска. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.