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Человека сбили у ТЦ Galaxy в Барнауле. Обновлено

У места аварии собирается огромная пробка

07 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: 2 ГИС
Фото: 2 ГИС

Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ Galaxy в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Иномарка наехала на человека, переходящего дорогу по проспекту Строителей. Пострадавший лежит на асфальте, информации о его состоянии нет.

Вокруг места аварии собирается большая пробка. Интенсивность заторов на улицах Барнаула, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", составляет восемь баллов.

Обновлено

В результате аварии пострадала женщина 1984 года рождения. Ее доставили в больницу.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

19:51:40 07-11-2023

На проспекте Строителей многие водители как ужаленные едут. Глаза закатят и несутся, игнорируя пешеходные переходы. Приходилось там переходить проспект одно время регулярно. Очень, ОЧЕНЬ многие водители в упор не замечают ни пешеходных переходов, ни пешеходов на них. Домой спешат, выпучив глазенки.

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ёжик

06:44:21 08-11-2023

шипы на дорогу отобьет у любого всякое желание гонять выше 100-ки.

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