Человека сбили у ТЦ Galaxy в Барнауле. Обновлено

У места аварии собирается огромная пробка

07 ноября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: 2 ГИС

Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ Galaxy в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Иномарка наехала на человека, переходящего дорогу по проспекту Строителей. Пострадавший лежит на асфальте, информации о его состоянии нет.

Вокруг места аварии собирается большая пробка. Интенсивность заторов на улицах Барнаула, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", составляет восемь баллов.



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В результате аварии пострадала женщина 1984 года рождения. Ее доставили в больницу.