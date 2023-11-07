Человека сбили у ТЦ Galaxy в Барнауле. Обновлено
У места аварии собирается огромная пробка
07 ноября 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: 2 ГИС
Человека сбили на нерегулируемом пешеходном переходе у ТЦ Galaxy в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Иномарка наехала на человека, переходящего дорогу по проспекту Строителей. Пострадавший лежит на асфальте, информации о его состоянии нет.
Вокруг места аварии собирается большая пробка. Интенсивность заторов на улицах Барнаула, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", составляет восемь баллов.
Обновлено
В результате аварии пострадала женщина 1984 года рождения. Ее доставили в больницу.
19:51:40 07-11-2023
На проспекте Строителей многие водители как ужаленные едут. Глаза закатят и несутся, игнорируя пешеходные переходы. Приходилось там переходить проспект одно время регулярно. Очень, ОЧЕНЬ многие водители в упор не замечают ни пешеходных переходов, ни пешеходов на них. Домой спешат, выпучив глазенки.
06:44:21 08-11-2023
шипы на дорогу отобьет у любого всякое желание гонять выше 100-ки.