Сильный лесной пожар разгорелся в горах Алтая
На территории Республики Алтай действует режим повышенной пожароопасности
21 мая 2023, 15:08, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
В горах Республики Алтай разгорелся сильный лесной пожар. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
По состоянию на 21 мая, площадь распространения огня составляет два гектара.
"От лесных хозяйств Чемальского и Шебалинского района, Автономного учреждения Республики Алтай на тушение привлечено 25 человек и 6 единиц техники", – сказано в сообщении.
Отмечается, что угрозы распространения пламени на жилые дома нет.
Ранее о противопожарном режиме жителям Алтайского края напомнил губернатор Виктор Томенко.
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