Сильный лесной пожар разгорелся в горах Алтая

На территории Республики Алтай действует режим повышенной пожароопасности

21 мая 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В горах Республики Алтай разгорелся сильный лесной пожар. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

По состоянию на 21 мая, площадь распространения огня составляет два гектара.

"От лесных хозяйств Чемальского и Шебалинского района, Автономного учреждения Республики Алтай на тушение привлечено 25 человек и 6 единиц техники", – сказано в сообщении.

Отмечается, что угрозы распространения пламени на жилые дома нет.

Ранее о противопожарном режиме жителям Алтайского края напомнил губернатор Виктор Томенко.