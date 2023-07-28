Летчик-инструктор рассказал о возможных причинах крушения Ми-8 в Республике Алтай
При посадке вертолет задел линию электропередачи, упал и загорелся
28 июля 2023, 16:55, Ирина Киселева
Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай. При заходе на посадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района машина хвостовой частью задела опору столба ЛЭП, опрокинулась на правый бок и загорелась. Четыре человека погибли, за жизнь еще троих туристов борются врачи. Что могло стать причиной аварии, amic.ru рассказал заслуженный тренер России, чемпион мира по высшему пилотажу на вертолетах, летчик-инструктор 1-го класса Гарри Георков. Эксперт подчеркивает, что все данные станут известны после работы комиссии по расследованию ЧП, поэтому его версии носят предположительный характер.
Габариты ни при чем
– Сейчас работает комиссия по расследованию, и пока она не разберется, обвинять летный состав нельзя. Мы можем только строить предположения на основе видеозаписи, которую кто-то сделал на телефон. Отмечу, это большая редкость – чтобы момент крушения попал в кадр.
Версия, которую выдвинули некоторые СМИ, что пилот ранее летал на "маленьком" вертолете Robinson, а позже сел на "большой" Ми-8 и в результате не справился с управлением, – ерунда. Если у пилота был допуск к управлению Ми-8, значит, все проверки пройдены, руководитель авиакомпании допустил его к полетам на этой машине, и пилот умел им управлять.
Пилот мог не проверить площадку перед посадкой
На кадрах видно, что площадка, на которую заходил вертолет, большая и было достаточно места, чтобы приземлить машину без всяких эксцессов. Однако неизвестно, заходил ли экипаж туда ранее. Обычно при выполнении посадок вне аэродрома выполняют рекогносцировку – то есть пилот приезжает на местность и осматривает ее.
Если этого не было, допускают посадку на площадку с правом подбора с воздуха. Но прежде чем заходить на нее, экипаж все равно пролетает это место и осматривает с высоты 50 метров на скорости, условно, 100 километров в час. Если есть какие-то препятствия, нужно учесть их при заходе на посадку. У меня сложилось впечатление, что пилот ранее не проходил над этой площадкой и предварительно ее не осмотрел.
Площадка была не подготовлена и не было встречающего
Во-вторых, сама площадка была не подготовлена. Когда площадку готовят, наземные службы ее обычно поливают водой, ставят ограничители. Этого не было. Мне неизвестна цель прилета в эту точку, но если пилот туда шел осознанно, то лица, которые отвечали за прием машины, должны были их встречать. Встречающего не было. В этом случае все зависит от уровня подготовки экипажа, конкретно – командира воздушного судна. По всей вероятности, экипаж должным образом эту подготовку не прошел. А вышестоящее руководство, видимо, понадеялось на опыт пилотов.
Напылил и ничего не увидел
В-третьих, совершенно непонятно, зачем, когда пилот уже практически завис над площадкой, он начал перемещаться. Нужно было сразу приземляться, тем более это происходило в пыльной местности. В итоге экипаж попал в зону ограниченной видимости – перемещения привели к таким печальным последствиям.
Вообще, приземление в пыльной местности или во время снежных вихрей – это уже высокий уровень подготовки и он обязательно должен включать теоретическую, наземную и только после практическую подготовку. Такая сейчас, к сожалению, есть не у всех.
Как ранее сообщал amic.ru, вертолет Ми-8Т с туристами на борту упал и загорелся днем 27 июля. В воздушном судне было три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, двенадцать – получили ранения различной степени тяжести. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
07:07:04 29-07-2023
тупой анализ постороннего человека далекого от авиации
11:16:41 29-07-2023
вася (07:07:04 29-07-2023) тупой анализ постороннего человека далекого от авиации... В чем он не прав? Все грамотно изложено.
14:44:51 30-07-2023
вопрос такой 1. вокруг места посадки должны быть поля а не столбы с проводами. 200-300 метров поля или луга. Это уже первое нарушение 2. при посадочной площадке должны быть средства быстрого тушения огня при вынужденных посадках и летных ЧП как то -гидрант, пена, спецмашина для быстрого подьезда к горящему авиатранспорту и дежурная бригада - это второе большое нарушение 3. Туристов везут в пограничную зону погулять. А эту группу сопровождали военные? Нет? вот это тоже нарушение 4. Раион Белухи вообще относится к заповедным зонам. Почему туда вообще пустили кого попало? Отучись на ученого биолога 10 лет получи задание на исследование в заповеднике тогда должы только пускать