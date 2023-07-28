При посадке вертолет задел линию электропередачи, упал и загорелся

28 июля 2023, 16:55, Ирина Киселева

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай. При заходе на посадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района машина хвостовой частью задела опору столба ЛЭП, опрокинулась на правый бок и загорелась. Четыре человека погибли, за жизнь еще троих туристов борются врачи. Что могло стать причиной аварии, amic.ru рассказал заслуженный тренер России, чемпион мира по высшему пилотажу на вертолетах, летчик-инструктор 1-го класса Гарри Георков. Эксперт подчеркивает, что все данные станут известны после работы комиссии по расследованию ЧП, поэтому его версии носят предположительный характер.

Габариты ни при чем

– Сейчас работает комиссия по расследованию, и пока она не разберется, обвинять летный состав нельзя. Мы можем только строить предположения на основе видеозаписи, которую кто-то сделал на телефон. Отмечу, это большая редкость – чтобы момент крушения попал в кадр.

Версия, которую выдвинули некоторые СМИ, что пилот ранее летал на "маленьком" вертолете Robinson, а позже сел на "большой" Ми-8 и в результате не справился с управлением, – ерунда. Если у пилота был допуск к управлению Ми-8, значит, все проверки пройдены, руководитель авиакомпании допустил его к полетам на этой машине, и пилот умел им управлять.

Пилот мог не проверить площадку перед посадкой

На кадрах видно, что площадка, на которую заходил вертолет, большая и было достаточно места, чтобы приземлить машину без всяких эксцессов. Однако неизвестно, заходил ли экипаж туда ранее. Обычно при выполнении посадок вне аэродрома выполняют рекогносцировку – то есть пилот приезжает на местность и осматривает ее.

Если этого не было, допускают посадку на площадку с правом подбора с воздуха. Но прежде чем заходить на нее, экипаж все равно пролетает это место и осматривает с высоты 50 метров на скорости, условно, 100 километров в час. Если есть какие-то препятствия, нужно учесть их при заходе на посадку. У меня сложилось впечатление, что пилот ранее не проходил над этой площадкой и предварительно ее не осмотрел.

Площадка была не подготовлена и не было встречающего

Во-вторых, сама площадка была не подготовлена. Когда площадку готовят, наземные службы ее обычно поливают водой, ставят ограничители. Этого не было. Мне неизвестна цель прилета в эту точку, но если пилот туда шел осознанно, то лица, которые отвечали за прием машины, должны были их встречать. Встречающего не было. В этом случае все зависит от уровня подготовки экипажа, конкретно – командира воздушного судна. По всей вероятности, экипаж должным образом эту подготовку не прошел. А вышестоящее руководство, видимо, понадеялось на опыт пилотов.

Напылил и ничего не увидел

В-третьих, совершенно непонятно, зачем, когда пилот уже практически завис над площадкой, он начал перемещаться. Нужно было сразу приземляться, тем более это происходило в пыльной местности. В итоге экипаж попал в зону ограниченной видимости – перемещения привели к таким печальным последствиям.

Вообще, приземление в пыльной местности или во время снежных вихрей – это уже высокий уровень подготовки и он обязательно должен включать теоретическую, наземную и только после практическую подготовку. Такая сейчас, к сожалению, есть не у всех.

Как ранее сообщал amic.ru, вертолет Ми-8Т с туристами на борту упал и загорелся днем 27 июля. В воздушном судне было три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, двенадцать – получили ранения различной степени тяжести. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").