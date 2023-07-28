НОВОСТИПроисшествия

Летчик-инструктор рассказал о возможных причинах крушения Ми-8 в Республике Алтай

При посадке вертолет задел линию электропередачи, упал и загорелся

28 июля 2023, 16:55, Ирина Киселева

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Барнаульский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России расследует уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай. При заходе на посадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района машина хвостовой частью задела опору столба ЛЭП, опрокинулась на правый бок и загорелась. Четыре человека погибли, за жизнь еще троих туристов борются врачи. Что могло стать причиной аварии, amic.ru рассказал заслуженный тренер России, чемпион мира по высшему пилотажу на вертолетах, летчик-инструктор 1-го класса Гарри Георков. Эксперт подчеркивает, что все данные станут известны после работы комиссии по расследованию ЧП, поэтому его версии носят предположительный характер.

Габариты ни при чем

Георков Гарри Георков Гарри Заслуженный тренер России, чемпион мира по высшему пилотажу на вертолётах, летчик-инструктор 1 класса

– Сейчас работает комиссия по расследованию, и пока она не разберется, обвинять летный состав нельзя. Мы можем только строить предположения на основе видеозаписи, которую кто-то сделал на телефон. Отмечу, это большая редкость – чтобы момент крушения попал в кадр.

Версия, которую выдвинули некоторые СМИ, что пилот ранее летал на "маленьком" вертолете Robinson, а позже сел на "большой" Ми-8 и в результате не справился с управлением, – ерунда. Если у пилота был допуск к управлению Ми-8, значит, все проверки пройдены, руководитель авиакомпании допустил его к полетам на этой машине, и пилот умел им управлять.

Пилот мог не проверить площадку перед посадкой

На кадрах видно, что площадка, на которую заходил вертолет, большая и было достаточно места, чтобы приземлить машину без всяких эксцессов. Однако неизвестно, заходил ли экипаж туда ранее. Обычно при выполнении посадок вне аэродрома выполняют рекогносцировку – то есть пилот приезжает на местность и осматривает ее.

Если этого не было, допускают посадку на площадку с правом подбора с воздуха. Но прежде чем заходить на нее, экипаж все равно пролетает это место и осматривает с высоты 50 метров на скорости, условно, 100 километров в час. Если есть какие-то препятствия, нужно учесть их при заходе на посадку. У меня сложилось впечатление, что пилот ранее не проходил над этой площадкой и предварительно ее не осмотрел.

Площадка была не подготовлена и не было встречающего

Во-вторых, сама площадка была не подготовлена. Когда площадку готовят, наземные службы ее обычно поливают водой, ставят ограничители. Этого не было. Мне неизвестна цель прилета в эту точку, но если пилот туда шел осознанно, то лица, которые отвечали за прием машины, должны были их встречать. Встречающего не было. В этом случае все зависит от уровня подготовки экипажа, конкретно – командира воздушного судна. По всей вероятности, экипаж должным образом эту подготовку не прошел. А вышестоящее руководство, видимо, понадеялось на опыт пилотов.

Напылил и ничего не увидел

В-третьих, совершенно непонятно, зачем, когда пилот уже практически завис над площадкой, он начал перемещаться. Нужно было сразу приземляться, тем более это происходило в пыльной местности. В итоге экипаж попал в зону ограниченной видимости – перемещения привели к таким печальным последствиям.

Вообще, приземление в пыльной местности или во время снежных вихрей – это уже высокий уровень подготовки и он обязательно должен включать теоретическую, наземную и только после практическую подготовку. Такая сейчас, к сожалению, есть не у всех.

Как ранее сообщал amic.ru, вертолет Ми-8Т с туристами на борту упал и загорелся днем 27 июля. В воздушном судне было три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли, двенадцать – получили ранения различной степени тяжести. Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Республика Алтай
Читайте также в сюжете: Падение вертолета Ми-8 на Алтае

Комментарии 3

Avatar Picture
вася

07:07:04 29-07-2023

тупой анализ постороннего человека далекого от авиации

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Знающий

11:16:41 29-07-2023

вася (07:07:04 29-07-2023) тупой анализ постороннего человека далекого от авиации... В чем он не прав? Все грамотно изложено.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:51 30-07-2023

вопрос такой 1. вокруг места посадки должны быть поля а не столбы с проводами. 200-300 метров поля или луга. Это уже первое нарушение 2. при посадочной площадке должны быть средства быстрого тушения огня при вынужденных посадках и летных ЧП как то -гидрант, пена, спецмашина для быстрого подьезда к горящему авиатранспорту и дежурная бригада - это второе большое нарушение 3. Туристов везут в пограничную зону погулять. А эту группу сопровождали военные? Нет? вот это тоже нарушение 4. Раион Белухи вообще относится к заповедным зонам. Почему туда вообще пустили кого попало? Отучись на ученого биолога 10 лет получи задание на исследование в заповеднике тогда должы только пускать

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров