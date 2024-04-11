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Женщина протаранила группу детей на пешеходном переходе в Волгограде

Четверых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи

11 апреля 2024, 17:08, ИА Амител

В Волгограде четверо подростков получили различные травмы и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщают "Вести Волгоград".

Инцидент произошел в четверг утром, 11 апреля. 37-летняя женщина на автомобиле Renault Duster наехала на двух девочек и двух мальчиков 2012 года рождения. Подростков доставили в больницу скорой медицинской помощи.

"Одна пострадавшая доставлена в реанимацию, состояние оценивается как тяжелое, трое подростков в состоянии средней степени тяжести", – сообщили в местном комитете здравоохранения.

ДТП дети

Комментарии 3

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Элен без ребят

17:57:19 11-04-2024

вот даже слов нет приличных ни для водилы, ни для подростков. все хороши в этой ситуации.
пострадавшим, естественно, выздоровления и ума, а убежавшим "друзьям"... на их счет я просто промолчу.

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Гость

11:37:06 12-04-2024

куда бежали? бегущего человека сложнее спрогнозировать

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Гость

12:42:24 12-04-2024

а может это игры такие дебильные - "успеть перебежать перед транспортом"? как-то очень целенаправленно двигались, ну не могли не видеть машину

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