Женщина протаранила группу детей на пешеходном переходе в Волгограде

Четверых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи

11 апреля 2024, 17:08, ИА Амител

В Волгограде четверо подростков получили различные травмы и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщают "Вести Волгоград".

Инцидент произошел в четверг утром, 11 апреля. 37-летняя женщина на автомобиле Renault Duster наехала на двух девочек и двух мальчиков 2012 года рождения. Подростков доставили в больницу скорой медицинской помощи.