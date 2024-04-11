Женщина протаранила группу детей на пешеходном переходе в Волгограде
Четверых пострадавших доставили в больницу скорой медицинской помощи
11 апреля 2024, 17:08, ИА Амител
В Волгограде четверо подростков получили различные травмы и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе, сообщают "Вести Волгоград".
Инцидент произошел в четверг утром, 11 апреля. 37-летняя женщина на автомобиле Renault Duster наехала на двух девочек и двух мальчиков 2012 года рождения. Подростков доставили в больницу скорой медицинской помощи.
"Одна пострадавшая доставлена в реанимацию, состояние оценивается как тяжелое, трое подростков в состоянии средней степени тяжести", – сообщили в местном комитете здравоохранения.
17:57:19 11-04-2024
вот даже слов нет приличных ни для водилы, ни для подростков. все хороши в этой ситуации.
пострадавшим, естественно, выздоровления и ума, а убежавшим "друзьям"... на их счет я просто промолчу.
11:37:06 12-04-2024
куда бежали? бегущего человека сложнее спрогнозировать
12:42:24 12-04-2024
а может это игры такие дебильные - "успеть перебежать перед транспортом"? как-то очень целенаправленно двигались, ну не могли не видеть машину