"Сгниешь заживо". Сибирячка сообщила об издевательствах во время родов в клинике
Осмотры врачей были мучительны, утверждает женщина
17 октября 2026, 17:05, ИА Амител
Жительница Новосибирска пожаловалась на отношение врачей к ней во время родов в родильном доме города, в который поступила 22 июля в прошлом году. Об этом пишет "КП-Новосибирск".
По результатам осмотра, раскрытие шейки у женщины матки тогда было на два сантиметра.
"Сначала мне выдали больничную сорочку, которая оказалась примерно на четыре размера меньше моего размера. Халата при этом не дали. В сорочке я выходила подписывать документы. После оформления сотрудники разобрали мою сумку и убрали часть вещей, которые, как выяснилось позднее, все-таки понадобились. Родным пришлось привозить их повторно", — рассказала она.
В родовое отделение женщину проводила акушер-гинеколог. Ей показали место, где предстояло находиться во время родов. Через некоторое время к сибирячке снова пришла дежурный врач: она сообщила, что раскрытие шейки матки уже три сантиметра, и предложила эпидуральную анестезию. Тогда женщина не чувствовала боли, поэтому отказалась.
"Но она мне грубо ответила: "Ты еще меня молить будешь, чтобы я поставила". Чтобы ее успокоить, я попросила поставить но-шпу. Но мне поставили окситоцин, и у меня резко стало раскрытие уже восемь сантиметров. Это оказался просто ад — появилась резкая боль. Врач сказала: "Я же говорила, что тебе эпидуралку надо ставить". Я согласилась, попросила поставить обезбол побыстрее. На что мне отвечают: "А зачем? Ты же сказала, что не надо!". Я в полном шоке была от таких слов", — поделилась женщина.
Спустя примерно полтора часа пациентка снова пожаловалась на сильную боль. Но в ответ врач ей сказала:
"Да ты так сгниешь заживо, и никто тебе не поможет".
Роженице пришлось ждать анестезиолога около двух часов. После введения эпидуральной анестезии боль утихла. Однако для равномерного распределения обезболивающего роженице приходилось регулярно менять положение тела, переворачиваясь с одного бока на другой. Из-за этого ей удалось поспать только примерно два часа.
Когда один из медиков сказал женщине, что пора рожать, она почти не чувствовала схваток, а осмотры были настолько болезненными, что, по словам роженицы, ей становилось очень тяжело.
"Я мучилась еще около двух часов, и только тогда меня повели в родильный зал. Мне ничего не объясняли, не помогали. Та женщина, которая говорила, что я сгнию заживо, стала давить мне на живот. И говорили, что, если я не перестану стонать и кричать от боли, от меня откажутся", — поделилась жительница Новосибирска.
Когда ребенок появился на свет, он не задышал самостоятельно. У мальчика обнаружили двукратное обвитие пуповиной, а его голова была вытянутой. Впоследствии у младенца диагностировали менингит. В первую неделю после родов сибирячка находилась в палате отдельно от сына, пока он был в реанимации.
18:01:08 17-10-2026
Какая фальшивая несуразица. сплошь выдуманная история, самое интересное -"для равномерного распределения обезболивающего роженице приходилось регулярно менять положение тела, переворачиваясь с одного бока на другой. Из-за этого ей удалось поспать только примерно два часа" Эпидуралку стравят в родзале и она начинает работать через15-20минут
14:30:37 18-10-2026
Гость (18:01:08 17-10-2026) Какая фальшивая несуразица. сплошь выдуманная история, самое... Конечно несуразица. В наших больницах врачи не ошибаются никогда и всегда к пациентам относятся как к своим близким - это 100500%. Но достаточно начать процедуру диспансеризации и весь профессионализм врачей проявится.
18:04:19 17-10-2026
Роды ВСЕГДА через боль. Одну сторону выслушали. Окситоцин - норма вещей. Обвитие шейки у ребёнка случается (было у моей дочери, когда она рожала своего сыночка). Нагрубили - грустно, но ненаказуемо.
Всем бы хотелось участия в таком периоде, но не всегда получается , как хочется. Все выписаны живыми, и слава Богу и врачам спасибо.
12:54:59 18-10-2026
Гость (18:04:19 17-10-2026) Роды ВСЕГДА через боль. Одну сторону выслушали. Окситоцин - ... А с чего вы решили, что "Нагрубили - грустно, но ненаказуемо." За грубость можно и в рыло получить. Кто дал право врачу, медсестре и прочим медработникам грубить? Что-то им не особо нравится, когда их чморить начинают. Роженицы всегда в стрессе, могут и покапризничать. Или врачи в роддомах белые, пушистые и неприкасаемые и им всё можно?
18:39:23 17-10-2026
По ходу, достала она врачей своими указаниями "это надо", "а это не надо".
21:20:06 17-10-2026
выше - отзывы очевидно сотрудников роддома. Желаю, чтобы и с ними так же обошлись
23:29:36 17-10-2026
Какой-то детский сад.
01:26:32 18-10-2026
Если вокруг шеи врача обмотать чего-нибудь, то он извинится даже за то, что не говорил. В больницах скотов хватает с лихвой, но и пациенты тоже могут переборщить. А к рождению ребенка надо относиться по-человечески- и роженицам, и врачам.
07:16:35 18-10-2026
Какой кошмар, сорочку выдали на 4 размера меньше, халат не дали, а потом еще и грубили. Просто ужос, посадить их надо пожизненно. Если честно, грустно это все, сейчас роженицам всякий обезбол дают и прочее, а кто на 10-15 лет раньше рожал, вот тут был действительно треш. Меня то сразу кесарили, вот врачи со мной намучались бедные, а моя соседка сутки не могла самостоятельно родить. И кстати, голова у новорожденных всегда немного вытянута. Баба - жалобщица просто дура.
15:35:03 05-11-2026
Барсик. (07:16:35 18-10-2026) Какой кошмар, сорочку выдали на 4 размера меньше, халат не д... в своем нельзя, а в РД выдают всякую рвань не по размеру
еще и короткие
тут даже деньги не помогут, только знакомство
надо с собой брать мужа, он, конечно там не нужен ,но хотя бы при нем врачи бздят грубить открыто
11:31:51 18-10-2026
человек зачат и рожден в грехе...
18:46:17 18-10-2026
Когда читаешь подобные комментарии понимаешь почему у нас все так...То ли сплошные мазохистки собрались, то ли другой вариант, озвучивать не стану итак понятно. Ну надо же какое преступление женщина захотела нормального отношения! Не в поле и ладно...Позиция рабов.
23:06:38 18-10-2026
Гость (18:46:17 18-10-2026) Когда читаешь подобные комментарии понимаешь почему у нас в... Единственный нормальный адекватный человеческий комментарий, что нормальное отношение - это естественно и что нормально просить к себе адекватного отношения. Вы правы, у нас поэтому все "так" во всех сферах жизни.
09:29:26 19-10-2026
Я же мамка очередная.