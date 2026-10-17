"Сгниешь заживо". Сибирячка сообщила об издевательствах во время родов в клинике

Осмотры врачей были мучительны, утверждает женщина

17 октября 2026, 17:05, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска пожаловалась на отношение врачей к ней во время родов в родильном доме города, в который поступила 22 июля в прошлом году. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

По результатам осмотра, раскрытие шейки у женщины матки тогда было на два сантиметра.

"Сначала мне выдали больничную сорочку, которая оказалась примерно на четыре размера меньше моего размера. Халата при этом не дали. В сорочке я выходила подписывать документы. После оформления сотрудники разобрали мою сумку и убрали часть вещей, которые, как выяснилось позднее, все-таки понадобились. Родным пришлось привозить их повторно", — рассказала она.

В родовое отделение женщину проводила акушер-гинеколог. Ей показали место, где предстояло находиться во время родов. Через некоторое время к сибирячке снова пришла дежурный врач: она сообщила, что раскрытие шейки матки уже три сантиметра, и предложила эпидуральную анестезию. Тогда женщина не чувствовала боли, поэтому отказалась.

"Но она мне грубо ответила: "Ты еще меня молить будешь, чтобы я поставила". Чтобы ее успокоить, я попросила поставить но-шпу. Но мне поставили окситоцин, и у меня резко стало раскрытие уже восемь сантиметров. Это оказался просто ад — появилась резкая боль. Врач сказала: "Я же говорила, что тебе эпидуралку надо ставить". Я согласилась, попросила поставить обезбол побыстрее. На что мне отвечают: "А зачем? Ты же сказала, что не надо!". Я в полном шоке была от таких слов", — поделилась женщина.

Спустя примерно полтора часа пациентка снова пожаловалась на сильную боль. Но в ответ врач ей сказала:

"Да ты так сгниешь заживо, и никто тебе не поможет".

Роженице пришлось ждать анестезиолога около двух часов. После введения эпидуральной анестезии боль утихла. Однако для равномерного распределения обезболивающего роженице приходилось регулярно менять положение тела, переворачиваясь с одного бока на другой. Из-за этого ей удалось поспать только примерно два часа.

Когда один из медиков сказал женщине, что пора рожать, она почти не чувствовала схваток, а осмотры были настолько болезненными, что, по словам роженицы, ей становилось очень тяжело.

"Я мучилась еще около двух часов, и только тогда меня повели в родильный зал. Мне ничего не объясняли, не помогали. Та женщина, которая говорила, что я сгнию заживо, стала давить мне на живот. И говорили, что, если я не перестану стонать и кричать от боли, от меня откажутся", — поделилась жительница Новосибирска.

Когда ребенок появился на свет, он не задышал самостоятельно. У мальчика обнаружили двукратное обвитие пуповиной, а его голова была вытянутой. Впоследствии у младенца диагностировали менингит. В первую неделю после родов сибирячка находилась в палате отдельно от сына, пока он был в реанимации.