За 40 минут до посадки у пассажирки на 36-й неделе беременности отошли воды

14 сентября 2026, 15:30, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

13 сентября на борту самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс FV6817 Красноярск — Новый Уренгой, родился мальчик, пишет ТАСС со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

"По прилете на борт воздушного судна поднялась бригада скорой медицинской помощи. На борту самолета родился мальчик. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме под наблюдением врачей", — отмечается в пресс-релизе.

За 40 минут до посадки одна из пассажирок сообщила бортпроводникам, что она на 36-й неделе беременности и у нее начались роды. Это были ее третьи роды, поэтому процесс протекал быстро.

Старший бортпроводник сразу же проинформировала об этом командира воздушного судна. Командир связался с диспетчером и запросил медицинскую бригаду для оказания помощи. Поскольку среди пассажиров не оказалось врачей, экипаж подготовился к родам самостоятельно. Пассажирку переместили в хвостовую часть салона, где бортпроводники постоянно следили за ее состоянием.

"Во время подготовки нас обучали, как действовать в таких случаях. Ситуация сложная, нестандартная, но мы были к ней готовы. Всем экипажем от лица авиакомпании желаем маме и малышу крепкого здоровья и счастья", — сказала старший бортпроводник.

В авиакомпании сообщили, что в 12:27 по московскому времени пассажиры вышли из самолета, а через минуту, в 12:28 по московскому времени, на свет появился ребенок.