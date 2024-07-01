Женщина в наушниках попала под поезд в Алтайском крае
Она выжила, но получила серьезные травмы
01 июля 2024, 11:01, ИА Амител
Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1345227
Поезд сбил женщину в Алтайском крае. Об этом рассказали в линейном управлении МВД.
Инцидент произошел между железнодорожными станциями Бийск и Чемровка. По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и не услышала приближающийся состав.
В результате столкновения женщина выжила, но получила множество травм. Ее госпитализировали.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
11:14:46 01-07-2024
Жаль!!!
13:44:38 01-07-2024
Гость (11:14:46 01-07-2024) Жаль!!!... Машиниста? Женщину - нет.
11:33:11 01-07-2024
Идёт такая, слушает какую-нибудь хрень собачью, и вдруг НА ТЕБЕ ПОЕЗД! БАБАХ!... может даже сикнуть немного успела...
12:21:59 01-07-2024
Надо чтобы все в наушниках это прочитали. Хотя ведь бесполезно ...
12:54:21 01-07-2024
Надо предъявить возмещение ущерба РЖД за простой к этой меломанке, и раззвонить об этом по всем соцсетям! Вот тогда, думаю, эффект будет!
15:01:25 01-07-2024
запретить наушники, поезда и женщин.
15:02:37 01-07-2024
А по пешеходным переходам сколько таких ходит?
10:43:17 02-07-2024
Теперь эту травмированную женщину просто необходимо возить по школам и пр. что бы она рассказывала свою печальную историю детям и не только. Еще и денег заработает. Замечательный пример, особенно, если у нее не будет хватать каких то частей тела. Может кто-то и задумается.