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Женщина в наушниках попала под поезд в Алтайском крае

Она выжила, но получила серьезные травмы

01 июля 2024, 11:01, ИА Амител

Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1345227
Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1345227

Поезд сбил женщину в Алтайском крае. Об этом рассказали в линейном управлении МВД.

Инцидент произошел между железнодорожными станциями Бийск и Чемровка. По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и не услышала приближающийся состав. 

В результате столкновения женщина выжила, но получила множество травм. Ее госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. 

Алтайский край

Комментарии 8

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Гость

11:14:46 01-07-2024

Жаль!!!

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Гость

13:44:38 01-07-2024

Гость (11:14:46 01-07-2024) Жаль!!!... Машиниста? Женщину - нет.

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Гость

11:33:11 01-07-2024

Идёт такая, слушает какую-нибудь хрень собачью, и вдруг НА ТЕБЕ ПОЕЗД! БАБАХ!... может даже сикнуть немного успела...

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Гость

12:21:59 01-07-2024

Надо чтобы все в наушниках это прочитали. Хотя ведь бесполезно ...

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Гость

12:54:21 01-07-2024

Надо предъявить возмещение ущерба РЖД за простой к этой меломанке, и раззвонить об этом по всем соцсетям! Вот тогда, думаю, эффект будет!

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Мусик

15:01:25 01-07-2024

запретить наушники, поезда и женщин.

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Гость

15:02:37 01-07-2024

А по пешеходным переходам сколько таких ходит?

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Гость

10:43:17 02-07-2024

Теперь эту травмированную женщину просто необходимо возить по школам и пр. что бы она рассказывала свою печальную историю детям и не только. Еще и денег заработает. Замечательный пример, особенно, если у нее не будет хватать каких то частей тела. Может кто-то и задумается.

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