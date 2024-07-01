Женщина в наушниках попала под поезд в Алтайском крае

Она выжила, но получила серьезные травмы

01 июля 2024, 11:01, ИА Амител

Рельсы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1345227

Поезд сбил женщину в Алтайском крае. Об этом рассказали в линейном управлении МВД.

Инцидент произошел между железнодорожными станциями Бийск и Чемровка. По предварительным данным, пострадавшая переходила железнодорожные пути в наушниках и не услышала приближающийся состав.

В результате столкновения женщина выжила, но получила множество травм. Ее госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.