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Женщина в Новоалтайске насмерть забила мужчину тяпкой

Пострадавший умер от кровопотери в больнице

17 июня 2024, 17:01, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841
Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841

Жительница Новоалтайска насмерть забила мужчину тяпкой. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, 52-летняя женщина поругалась с 41-летним сожителем, из-за того что он пришел домой пьяным. В ходе ссоры горожанка взяла тяпку и несколько раз ударила мужчину. От кровопотери он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Женщине избрали меру пресечения. Дело расследуют.

Убийство Новоалтайск

Комментарии 6

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Гена

18:17:54 17-06-2024

Картоху кто тяпать будет? А?

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Барнаулец

21:07:29 17-06-2024

Умышленное причинение повлёкшее по неосторожности...-бред!

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Гость

06:35:42 18-06-2024

Традиционные семейные ценности!

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Гость

07:16:41 18-06-2024

Гость (06:35:42 18-06-2024) Традиционные семейные ценности!... Милфа нашла моложе на 10 лет сожителя-примака, еще и тяпкой затяпала! Типичный образ современной семьи))).

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Гость

09:14:56 18-06-2024

Думала он еще лет 10 может, а он пьяный постоянно

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Гость

10:56:39 18-06-2024

Скрепно. Тяпкой. По народному.

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