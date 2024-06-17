Женщина в Новоалтайске насмерть забила мужчину тяпкой

Пострадавший умер от кровопотери в больнице

17 июня 2024, 17:01, ИА Амител

Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841

Жительница Новоалтайска насмерть забила мужчину тяпкой. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, 52-летняя женщина поругалась с 41-летним сожителем, из-за того что он пришел домой пьяным. В ходе ссоры горожанка взяла тяпку и несколько раз ударила мужчину. От кровопотери он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Женщине избрали меру пресечения. Дело расследуют.