Женщина в Новоалтайске насмерть забила мужчину тяпкой
Пострадавший умер от кровопотери в больнице
17 июня 2024, 17:01, ИА Амител
Тюремная камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/1088841
Жительница Новоалтайска насмерть забила мужчину тяпкой. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным следствия, 52-летняя женщина поругалась с 41-летним сожителем, из-за того что он пришел домой пьяным. В ходе ссоры горожанка взяла тяпку и несколько раз ударила мужчину. От кровопотери он скончался в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
Женщине избрали меру пресечения. Дело расследуют.
18:17:54 17-06-2024
Картоху кто тяпать будет? А?
21:07:29 17-06-2024
Умышленное причинение повлёкшее по неосторожности...-бред!
06:35:42 18-06-2024
Традиционные семейные ценности!
07:16:41 18-06-2024
Гость (06:35:42 18-06-2024) Традиционные семейные ценности!... Милфа нашла моложе на 10 лет сожителя-примака, еще и тяпкой затяпала! Типичный образ современной семьи))).
09:14:56 18-06-2024
Думала он еще лет 10 может, а он пьяный постоянно
10:56:39 18-06-2024
Скрепно. Тяпкой. По народному.