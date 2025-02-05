"Не уступила дорогу мужчине". Женщина пострадала в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

По предварительной информации, она не уступила дорогу другому транспортному средству

05 февраля 2025, 10:35, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Женщина пострадала в результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, которое случилось утром 5 февраля. Об этом сообщили amic.ru в городской Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 49-летняя женщина за рулем Nissan Note не уступила дорогу автомобилю Nissan Cube, за рулем которого ехал 32-летний мужчина.

"Водитель-женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – добавили в ведомстве.

Напомним, что авария привела к пробке – заблокированными оказались обе полосы тракта по направлению от центра города. В один момент ее протяженность превысила 500 метров.