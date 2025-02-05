"Не уступила дорогу мужчине". Женщина пострадала в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле
По предварительной информации, она не уступила дорогу другому транспортному средству
05 февраля 2025, 10:35, ИА Амител
Женщина пострадала в результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, которое случилось утром 5 февраля. Об этом сообщили amic.ru в городской Госавтоинспекции.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 49-летняя женщина за рулем Nissan Note не уступила дорогу автомобилю Nissan Cube, за рулем которого ехал 32-летний мужчина.
"Водитель-женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – добавили в ведомстве.
Напомним, что авария привела к пробке – заблокированными оказались обе полосы тракта по направлению от центра города. В один момент ее протяженность превысила 500 метров.
11:21:40 05-02-2025
Не уступила дорогу мужчине --- может она думала, что мужчины женщинам должны уступать
11:38:18 05-02-2025
Какая разница какого пола водитель.
11:48:30 05-02-2025
Гость (11:38:18 05-02-2025) Какая разница какого пола водитель. ... Какая разница какого пола водитель. ---- может она думала, что разница есть
12:02:45 05-02-2025
Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для чего так указывать на кто есть кто?
12:09:45 05-02-2025
Гость (12:02:45 05-02-2025) Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для че... Что за гендерные высказывания --- потому что сейчас только два гендера, остальные Трамп отменил
12:13:25 05-02-2025
Гость (12:02:45 05-02-2025) Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для че... Всё верно написано. В новой редакции ПДД есть пункт, о том, что женщины уступают мужчинам. Иначе могут привлечь за пропаганду.
12:39:04 05-02-2025
Гость (12:13:25 05-02-2025) Всё верно написано. В новой редакции ПДД есть пункт, о том, ... Так-то да. Только не написано, в чём суть. Кто откуда ехал и как возникла ситуация с уступкой)))
12:42:40 05-02-2025
Как говорил мой инструктор по вождению : "На дороге нет мужчин или женщин. Есть водители. И гендерная принадлежность не имеет никакого значения"
12:56:19 05-02-2025
Гость (12:42:40 05-02-2025) Как говорил мой инструктор по вождению : "На дороге нет мужч... Как говорил мой инструктор --- это если был инструктор. А если сразу права
13:17:49 05-02-2025
есть правило ДДД: дай дорогу дураку
а у нас в Барнауле на дорогах 9 из 10 дураки один придурковатый и только 1 нормальный
14:01:25 05-02-2025
Гость (13:17:49 05-02-2025) есть правило ДДД: дай дорогу дуракуа у нас в Барнауле на... 9+1+1у меня 11 получается?
16:44:01 05-02-2025
Гость (14:01:25 05-02-2025) 9+1+1у меня 11 получается?... Комментатор себя забыл посчитать, потому что с придурью. Так что 11 таки верно.
19:45:16 05-02-2025
Столкнулись две табуретки. Тютелька в тютельку.
20:03:08 05-02-2025
Столкнулись водитель и носительница гранаты. Носительница нарушила ПДД.
21:23:09 05-02-2025
на этом повороте на Барнаульский СРОЧНО нужен светофор! Просим уже 3 года - говорят кк будет 5 трупов - тогда только. совсем уже