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"Не уступила дорогу мужчине". Женщина пострадала в ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле

По предварительной информации, она не уступила дорогу другому транспортному средству

05 февраля 2025, 10:35, ИА Амител

Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru
Авария на Змеиногорском тракте / Фото: amic.ru

Женщина пострадала в результате ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, которое случилось утром 5 февраля. Об этом сообщили amic.ru в городской Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ предварительно установили, что 49-летняя женщина за рулем Nissan Note не уступила дорогу автомобилю Nissan Cube, за рулем которого ехал 32-летний мужчина.

"Водитель-женщина доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", – добавили в ведомстве.

Напомним, что авария привела к пробке – заблокированными оказались обе полосы тракта по направлению от центра города. В один момент ее протяженность превысила 500 метров.

Барнаул ДТП

Комментарии 15

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Гость

11:21:40 05-02-2025

Не уступила дорогу мужчине --- может она думала, что мужчины женщинам должны уступать

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Гость

11:38:18 05-02-2025

Какая разница какого пола водитель.

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Гость

11:48:30 05-02-2025

Гость (11:38:18 05-02-2025) Какая разница какого пола водитель. ... Какая разница какого пола водитель. ---- может она думала, что разница есть

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Гость

12:02:45 05-02-2025

Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для чего так указывать на кто есть кто?

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Гость

12:09:45 05-02-2025

Гость (12:02:45 05-02-2025) Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для че... Что за гендерные высказывания --- потому что сейчас только два гендера, остальные Трамп отменил

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Гость

12:13:25 05-02-2025

Гость (12:02:45 05-02-2025) Что за гендерные высказывания.. водитель одного пола. Для че... Всё верно написано. В новой редакции ПДД есть пункт, о том, что женщины уступают мужчинам. Иначе могут привлечь за пропаганду.

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Гость

12:39:04 05-02-2025

Гость (12:13:25 05-02-2025) Всё верно написано. В новой редакции ПДД есть пункт, о том, ... Так-то да. Только не написано, в чём суть. Кто откуда ехал и как возникла ситуация с уступкой)))

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Гость

12:42:40 05-02-2025

Как говорил мой инструктор по вождению : "На дороге нет мужчин или женщин. Есть водители. И гендерная принадлежность не имеет никакого значения"

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Гость

12:56:19 05-02-2025

Гость (12:42:40 05-02-2025) Как говорил мой инструктор по вождению : "На дороге нет мужч... Как говорил мой инструктор --- это если был инструктор. А если сразу права

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Гость

13:17:49 05-02-2025

есть правило ДДД: дай дорогу дураку
а у нас в Барнауле на дорогах 9 из 10 дураки один придурковатый и только 1 нормальный

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Гость

14:01:25 05-02-2025

Гость (13:17:49 05-02-2025) есть правило ДДД: дай дорогу дуракуа у нас в Барнауле на... 9+1+1у меня 11 получается?

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Гость

16:44:01 05-02-2025

Гость (14:01:25 05-02-2025) 9+1+1у меня 11 получается?... Комментатор себя забыл посчитать, потому что с придурью. Так что 11 таки верно.

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Гость

19:45:16 05-02-2025

Столкнулись две табуретки. Тютелька в тютельку.

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Гость

20:03:08 05-02-2025

Столкнулись водитель и носительница гранаты. Носительница нарушила ПДД.

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Гость

21:23:09 05-02-2025

на этом повороте на Барнаульский СРОЧНО нужен светофор! Просим уже 3 года - говорят кк будет 5 трупов - тогда только. совсем уже

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