В Барнауле фура сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Пострадавшей потребовалась госпитализация
13 апреля 2023, 20:19, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
13 апреля в Барнауле на улице Челюскинцев фура сбила пенсионерку. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 08:30 в районе дома № 47.
Установлено, что 51-летний мужчина за рулём Scania с полуприцепом наехал на 68-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП её доставили в больницу с травмами, пострадавшей потребовалась госпитализация.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
20:45:28 13-04-2023
На фото водитель как будто доказывает: я стоял на фуре, а бабка разбежалась и подвинула фуру. Какая такая "зебра?!".