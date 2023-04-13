В Барнауле фура сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Пострадавшей потребовалась госпитализация

13 апреля 2023, 20:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

13 апреля в Барнауле на улице Челюскинцев фура сбила пенсионерку. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, инцидент произошёл в 08:30 в районе дома № 47.

Установлено, что 51-летний мужчина за рулём Scania с полуприцепом наехал на 68-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП её доставили в больницу с травмами, пострадавшей потребовалась госпитализация.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.