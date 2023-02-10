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Женщинам назвали уловки, чтобы мужчину на свидании заинтересовать, а не измотать

К примеру, лучше молчать, когда нечего сказать, – это поможет сохранить загадку

10 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Психолог Франческа Тигинян заявила, что заинтересовать мужчину на свидании, чтобы он захотел снова встретиться, помогут четыре приёма, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mail.

"Сохранять спокойствие, меньше говорить и больше слушать собеседника в начале отношений. Желание непременно заполнить возникающие паузы сигнализирует о нервозности и неуверенности в себе, в то время как молчание поможет сохранить загадку", – отметила эксперт.

Также необходимо во время разговора избегать вопросов, требующих односложного ответа – это делает общение скучным. Лучше расспрашивать мужчину о его интересах и фактах его жизни.

Третий совет – дышать глубоко и ровно. Как указала Тигинян, это поможет расслабиться, что непременно отразится на языке тела.

Последняя уловка – быть решительнее и не бояться предлагать свои идеи. В частности, можно на свидании предложить, какой десерт выбрать, если находитесь в кафе, или куда сходить, если решили прогуляться на улице. Тогда к концу вечера мужчина не будет чувствовать себя измотанным.

Комментарии 4

  • А наутро измотанному мужчину следует поднести чашечку кофе.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ой измотали его, ну не ходи раз нежный такой.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Такую мудрость каждая ванильная п.., эээ, блогерша в своём бложике выдаёт. Что-то из разряда - хочешь покакать, сними штаны.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • хочешь покакать, сними штаны - Не учите этих блогершей. пусть сруть так.
    10 февраля, Гость   Ответить
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