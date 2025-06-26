В Госдуме отметили, что государство достаточно высоко ценит труд матери

26 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России женщинам с пятью и более детьми пересчитают страховой стаж, что позволит увеличить пенсию, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект, разработанный Минтрудом, проходит согласование. Ожидается, что его окончательно примут в 2026 году.

В 2002 году в стаж засчитывали уход за двумя детьми, в 2013 году - за тремя, в 2015 году - за четырьмя. Теперь принято решение убрать все ограничения по числу детей.

Как пояснила депутат Госдумы Светлана Бессараб, снятие ограничения на учет нестрахового стажа даст возможность многодетным женщинам заработать больше баллов за нестраховой период.

Например, россиянин с зарплатой 100 тысяч рублей может заработать в пределах 4 баллов, а многодетная мать, если закон примут, получит 5,4 балла за каждый год ухода за третьим и последующими детьми.

"Это говорит о том, что государство достаточно высоко ценит труд матери, особенно матери многодетной", - подчеркнула Бессараб.

Она указала, что законопроект важен и социально значим, поэтому в Госдуме сделают все возможное, чтобы быстрее его принять.

Как уточнил ТАСС председатель Социального фонда Сергей Чирков, около 400 тысяч женщин в России, которые имеют пять и более детей, смогут повысить свои пенсии после перерасчета их страхового стажа с учетом всех периодов отпуска по уходу за ребенком.