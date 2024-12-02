Женщине из Ростова-на-Дону одновременно пересадили сердце и легкие

Ольга страдала от легочной гипертензии и стенокардии

02 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com / National Cancer Institute

Женщине из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию – одновременную пересадку сердца и легких. Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на СМИ, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Ростовчанка по имени Ольга несколько лет жила с диагнозом "стенокардия". О болезни она узнала после того, как обратилась в больницу с жалобами на боли в сердце. Со временем они стали невыносимыми и женщина начала принимать лекарства, однако состояние пациентки ухудшалось.

Позднее врачи выявили у Ольги легочную гипертензию. В Центре трансплантологии имени Шумакова ей назначили пересадку сердца и легких. Ростовчанка пережила вмешательство и уже спустя месяц выздоровела – она смогла встать на ноги и лично отвести дочь в первый класс школы.