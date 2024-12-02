Женщине из Ростова-на-Дону одновременно пересадили сердце и легкие
Ольга страдала от легочной гипертензии и стенокардии
02 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
Женщине из Ростова-на-Дону провели уникальную операцию – одновременную пересадку сердца и легких. Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на СМИ, сейчас пациентка чувствует себя хорошо.
Ростовчанка по имени Ольга несколько лет жила с диагнозом "стенокардия". О болезни она узнала после того, как обратилась в больницу с жалобами на боли в сердце. Со временем они стали невыносимыми и женщина начала принимать лекарства, однако состояние пациентки ухудшалось.
Позднее врачи выявили у Ольги легочную гипертензию. В Центре трансплантологии имени Шумакова ей назначили пересадку сердца и легких. Ростовчанка пережила вмешательство и уже спустя месяц выздоровела – она смогла встать на ноги и лично отвести дочь в первый класс школы.
15:34:32 02-12-2024
вопрос в том сколько проживёт
23:30:50 02-12-2024
Гость (15:34:32 02-12-2024) вопрос в том сколько проживёт... Наши врачи самые лучшие. Помню пацану в Романовском районе Алтайского края в 80-е годы пальцы оторвало косилкой. Обычный хирург взял и пришил их. И они прижились. Газете тогда писали по всему СССР. И таких случаев было много.
12:11:35 03-12-2024
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