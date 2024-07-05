Женщину госпитализировали после взрыва электровелосипеда в Саратове
В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка
05 июля 2024, 11:45, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Саратове 4 июля в жилом доме на улице Бахметьевской взорвался электровелосипед, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.
В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка и находившаяся вблизи очага жительница соседней квартиры получила травмы.
Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
12:15:03 05-07-2024
Однако...
13:52:26 05-07-2024
Нужно срочно запретить электровелосипеды.
18:30:58 05-07-2024
Сергей (13:52:26 05-07-2024) Нужно срочно запретить электровелосипеды.... Нужно просто не заражать их дома.
Покупается гараж и там все дело заряжается, нет гаража не чего покупать такие опасные игрушки.