Женщину госпитализировали после взрыва электровелосипеда в Саратове

В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка

05 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Саратове 4 июля в жилом доме на улице Бахметьевской взорвался электровелосипед, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка и находившаяся вблизи очага жительница соседней квартиры получила травмы.

Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.