НОВОСТИПроисшествия

Женщину госпитализировали после взрыва электровелосипеда в Саратове

В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка

05 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Саратове 4 июля в жилом доме на улице Бахметьевской взорвался электровелосипед, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В результате произошедшего рухнула межквартирная перегородка и находившаяся вблизи очага жительница соседней квартиры получила травмы.

Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Шурик

12:15:03 05-07-2024

Однако...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

13:52:26 05-07-2024

Нужно срочно запретить электровелосипеды.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

18:30:58 05-07-2024

Сергей (13:52:26 05-07-2024) Нужно срочно запретить электровелосипеды.... Нужно просто не заражать их дома.
Покупается гараж и там все дело заряжается, нет гаража не чего покупать такие опасные игрушки.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров