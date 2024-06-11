Скорость и молнии. Почему опасно кататься на электросамокатах во время дождя

В грозу и дожди лучше отказаться от катания на СИМ. Объясняет ученый АлтГУ

11 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Элетросамокатчик в Барнауле / Фото: amic.ru

Катание на электросамокатах во время дождя и грозы очень опасно для человека. В них легко может ударить молния, что приведет к смерти. Об этом изданию "За науку" рассказала доцент кафедры общей и экспериментальной физики, кандидат физико-математических наук АлтГУ Татьяна Андрюхова.

Почему нельзя кататься во время дождя?

По словам Андрюховой, электросамокаты могут использоваться в мокрую погоду, но многие производители не рекомендуют это. Однако даже обычный дождь может сделать поездку на электросамокате небезопасной. Дело в том, что они не рассчитаны на езду по влажному покрытию.

"Они сделаны не из резины, а из полиуретана – пластика, который скользит на асфальте, и, следовательно, самокат хуже тормозит. Во время дождя на мокром асфальте уменьшается сцепление с дорожным покрытием, и управление электросамокатом существенно усложняется, он начинает скользить, увеличивается возможность заносов и время торможения – все это может привести к авариям. Также при нарушении заводской гидроизоляции попадание воды способно спровоцировать выход средства индивидуальной мобильности из строя. Батарейный блок на хороших самокатах герметичен, но, несмотря на это, высока вероятность отказа системы. Кроме того, дождь значительно снижает видимость. Таким образом, во время дождя вы создаете повышенную угрозу не только для себя, но и для окружающих", – приводит издание слова Татьяны Андрюховой.

А чем опасны молнии?

Один из самых опасных моментов, что в самокат может "ударить" молния. Если человек попал в грозу, то лучше сразу же остановиться, припарковать самокат и отойти куда-нибудь подальше.

"Молния – это гигантский электрический разряд, всегда сопровождающийся яркой вспышкой и звуковыми раскатами – громом. Перед вспышкой молнии в небе можно увидеть небольшое пятно, которое движется от облака к поверхности Земли. Это пятно называют ступенчатым лидером. Молния ударяет в то место, откуда ей навстречу поднимается встречный лидер. И нисходящий лидер скорее встретится с тем лидером, который поднимается с возвышенных точек, и по этому каналу пройдет основной ток молнии – электрический разряд. Лидер может разветвляться, как и последующий удар молнии по этому каналу. Происходит это из-за неравномерной ионизации воздуха", – отмечает эксперт.

По ее словам, молния всегда ищет самый короткий путь для удара между землей и небом. Поэтому чаще всего бьет в высокие объекты, возвышающиеся над поверхностью Земли. Именно по этой причине во время грозы очень опасно находиться на равнине или на поверхности воды, так как человек в этом случае превращается в самый высокий объект.

А молния опасна для автомобиля?

Нет. Автомобили спроектированы таким образом, чтобы молния могла проходить через внешнюю часть кузова, не причиняя вреда пассажирам. Если молния попадает в машину, ничего страшного не произойдет.