НОВОСТИПроисшествия

Женщину избили после жалобы на трехметровую кучу снега, которую сгребли к дому

Бизнесмен подтвердил конфликт, однако указал, что женщину даже пальцем не тронул

09 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Североуральске женщина рассказала, что ее избили бизнесмен с сыном, чье предприятие отвечает за уборку снега, после жалобы на огромный сугроб возле дома, сообщает "ПроСевероуральск.ru".

Женщина рассказала, что неоднократно обращалась в службу по расчистке дорог, однако реакции не последовало. После этого она установила на трехметровом сугробе таблички, на которых написала, что эта куча "подарок от мэра" и "подарок детям" от почетного жителя города.

Примечательно, что почетный житель города – бизнесмен, который владеет двумя предприятиями, имеет влияние в коммунальной сфере и его подразделение отвечает за уборку снега.

"После этих табличек ко мне приезжал сам почетный гражданин с сыном. Вдвоем они меня оттаскали за волосы, испинали и нахаркали в лицо. Заставляли извиняться за табличку", – рассказала женщина.

Она уточнила, что ее обвинили в том, что она "опозорила фирму". Во время конфликта, отметила она, ее затолкали во двор и придавили в снег так, что воздуха не хватало, после пнули по колену и ушли.

Женщина вызвала полицию. В поликлинике она получила справку с подтверждением полученных травм.

"Данная ситуация доведена мною до компетентных органов, которые в настоящее время занимаются расследованием", – отметила она.

Сам бизнесмен подтвердил изданию, что конфликт действительно был. Однако, подчеркнул он, перепалка была исключительно на словах и женщину он даже пальцем не тронул.

Он также рассказал, что с 20 декабря не занимается расчисткой от снега микрорайона, в котором проживает женщина, так как контракт получил другой человек.

Фото: Barnaul 22

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 6

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Гость

14:02:07 09-01-2024

фото. видео. свидетели?

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Гость

14:04:58 09-01-2024

с 20 декабря не занимается расчисткой от снега --- как вовремя, все, куча не его

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Гость

14:38:14 09-01-2024

наверное будут и фото. видео. свидетели, что она сама себя

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Гость

15:04:09 09-01-2024

эти бизнесмены делают что хотят

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Гость

18:50:17 09-01-2024

Капитализм убьет Россию!

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фото. видео. свидетели?

19:36:16 09-01-2024

Вот когда тебя побъют в ночи пусть тебя также спросят в полиции. Фото. видео. свидетели? Школьник что-ли? Не понимаешь, что бывают неочевидные преступления? В том числе и убийства.

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