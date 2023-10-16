Пропавшую месяц назад жительницу Барнаула нашли убитой

По версии следователей, ее убил женатый барнаулец, который закрутил с ней роман, а после задушил

16 октября 2023, 18:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пропавшую 9 сентября 31-летнюю женщину нашли убитой. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") 32-летнему жителю Барнаула, которого задержали 12 октября.

По данным следствия, обвиняемый проживает с супругой и тремя детьми в одном из садоводств города. В конце августа к ним в гости приехала подруга жены со своей знакомой. Через несколько дней между новой знакомой и хозяином дома закрутился роман, а в начале сентября он пригласил ее к себе домой.

"В ходе общения обвиняемый задушил потерпевшую, а тело вывез и сокрыл на участке местности, прикрыв ветками и сухой травой", – добавила пресс-служба.Преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть благодаря грамотной работе оперативников и следователей. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.