В Барнауле задержали подозреваемого в зверском убийстве женщины в заброшенном доме

По данным следствия, мужчина задушил ее из ревности, а после поглумился над телом

03 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

В Барнауле следователи задержали мужчину, который жестоко расправился с женщиной в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Напомним, что истерзанное тело женщины обнаружили в доме № 62 по ул. 2-й Строительной. По словам очевидцев, у погибшей был вспорот живот и отрезана грудь.

Следователи и оперативники провели ряд мероприятий и установили, что подозреваемый в убийстве – 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

По данным следствия, днем 30 сентября мужчина встретился со своей знакомой и предложил ей выпить в заброшенном здании. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный.

"Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник совершил глумление над ее телом, а затем сбросил его в подпольное помещение, после чего скрылся с места преступления", – добавили в ведомстве.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").