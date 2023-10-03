В Барнауле задержали подозреваемого в зверском убийстве женщины в заброшенном доме
По данным следствия, мужчина задушил ее из ревности, а после поглумился над телом
03 октября 2023, 12:15, ИА Амител
В Барнауле следователи задержали мужчину, который жестоко расправился с женщиной в заброшенном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Напомним, что истерзанное тело женщины обнаружили в доме № 62 по ул. 2-й Строительной. По словам очевидцев, у погибшей был вспорот живот и отрезана грудь.
Следователи и оперативники провели ряд мероприятий и установили, что подозреваемый в убийстве – 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство.
По данным следствия, днем 30 сентября мужчина встретился со своей знакомой и предложил ей выпить в заброшенном здании. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный.
"Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник совершил глумление над ее телом, а затем сбросил его в подпольное помещение, после чего скрылся с места преступления", – добавили в ведомстве.
Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
12:19:56 03-10-2023
мужчина встретился со своей знакомой и предложил ей выпить в заброшенном здании---------'офигенное предложение ей поступило от ранее судимого за убийство...
12:33:13 03-10-2023
Гость (12:19:56 03-10-2023) мужчина встретился со своей знакомой и предложил ей выпить в... Ну не все по ресторанам ходят. Кто-то в Грильницу, а кто и теплотрассе рад.
12:23:48 03-10-2023
предложил ей выпить в заброшенном здании. --------- какая романтика...
12:45:03 03-10-2023
молодцы, оперативно!
12:46:39 03-10-2023
У барышни, предпочитающей рандеву в заброшенных домах был ещё и возлюбленный . Вот это сюжет !
12:56:31 03-10-2023
Гость (12:46:39 03-10-2023) У барышни, предпочитающей рандеву в заброшенных домах был ещ... Возлюбленный был, но идти бухнуть в заброшенное здание не отказалась.
13:12:30 03-10-2023
Гость (12:56:31 03-10-2023) Возлюбленный был, но идти бухнуть в заброшенное здание не о... Ты там свечку держал? Её могли силком затащить. А ты уши развесил, ах, сама пошла.
13:01:22 03-10-2023
Гость (12:46:39 03-10-2023) У барышни, предпочитающей рандеву в заброшенных домах был ещ... Кто вам сказал, что "предпочитающая"? Не надо додумывать. А верить словам подозреваемого вообще глупо, тот соврет, что угодно. Сейчас еще окажется, что жертва сама себе живот вспорола и грудь отрезала.
12:47:01 03-10-2023
Это по словам подозреваемого. Жертва теперь уже ничего рассказать не может - силком ли он ее туда затащил или нет.
13:18:29 03-10-2023
Как бы там не было ,но почему такое зверьё у нас живёт припеваючи?Ведь он уже давно должен сдохнуть за первое убийство,что за законы?
13:41:40 03-10-2023
Это по словам подозреваемого.----- знакомый, ранее судимый за убийство предложил с ним выпить) адекватной женщине уже этого достаточно для отказа. Ну а те, кому романтики захотелось, конечно, соглашаются.
14:00:46 03-10-2023
Ща таких больше будет