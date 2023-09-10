Жесткая авария с участием фуры произошла в Республике Алтай

По словам очевидцев, погибла девушка

10 сентября 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: barnaul22

Жесткая авария произошла на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам автора поста, легковой автомобиль на дороге выкинуло под фуру. После удара грузовик съехал на обочину, легковушку разорвало на части.

Очевидцы сообщают о том, что несколько пассажиров остались живы, одна девушка умерла, несмотря на то, что врачи скорой помощи приехали к месту происшествия быстро.

