Жесткая авария с участием фуры произошла в Республике Алтай
По словам очевидцев, погибла девушка
10 сентября 2023, 18:29, ИА Амител
Фото: barnaul22
Жесткая авария произошла на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам автора поста, легковой автомобиль на дороге выкинуло под фуру. После удара грузовик съехал на обочину, легковушку разорвало на части.
Очевидцы сообщают о том, что несколько пассажиров остались живы, одна девушка умерла, несмотря на то, что врачи скорой помощи приехали к месту происшествия быстро.
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