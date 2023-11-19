Женщину придавило сорванной вывеской магазина в Новокузнецке
Пострадавшую из-под конструкции вытаскивали очевидцы
19 ноября 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: Mash Siberia
Жительницу Новокузнецка придавило упавшей вывеской спортивного магазина. Об этом сообщает Mash Siberia.
Ветром сорвало вывеску магазина "Спортмастер" на ТЦ "Сити Молл". Огромная конструкция рухнула вниз и придавила женщину, стоявшую рядом.
Очевидцы сразу же бросились на помощь женщине, подняли вывеску и помогли пострадавшей выбраться. К ним подключились водители проезжающих мимо машин.
Женщина выжила, но получила травмы.
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