Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае

Семья спала, а помещение к приезду пожарных было сильно задымлено

18 мая 2023, 09:32, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае при пожаре спасли людей. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме в Хабарах. К моменту приезда пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление. Из горящего здания вывели мать с двумя детьми – они спали, когда начался пожар.

Предположительно, из-за короткого замыкания задымился утеплитель. Едкий дым заполонял помещение.

Пожар потушили. Его площадь составила 10 квадратных метров.