Женщину с двумя детьми спасли при пожаре в Алтайском крае
Семья спала, а помещение к приезду пожарных было сильно задымлено
18 мая 2023, 09:32, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае при пожаре спасли людей. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме в Хабарах. К моменту приезда пожарных в одной из квартир наблюдалось сильное задымление. Из горящего здания вывели мать с двумя детьми – они спали, когда начался пожар.
Предположительно, из-за короткого замыкания задымился утеплитель. Едкий дым заполонял помещение.
Пожар потушили. Его площадь составила 10 квадратных метров.
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