НОВОСТИПроисшествия

Женщину сбили на проспекте Космонавтов в Барнауле

Пострадавшая лежит на дороге. По словам очевидцев, она жива

02 февраля 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Космонавтов сбили женщину. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водитель "Тойоты" наехал на горожанку на пешеходном переходе у Китайского рынка. Женщину от удара отбросило на пару метров.

По словам очевидцев, она жива. Водитель и прохожие оказывали ей помощь.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Республике Алтай. Авария случилась 30 января около 16:50 при подъезде к селу Соузга Майминского района.

 

Комментарии 10

  • люди, начните умнеть уже и включайте голову. одни гонят невзирая на слепые зоны и не анализируя обстановку, другие - просто ходят по проезжей части как по тротуару
    02 февраля, Гость   Ответить
  • ходят вообще как коровы
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ездят как олени б
    02 февраля, Гость   Ответить
  • кто олень, кто тюлень-это зависит от того, откуда ты смотришь-главное оставаться уважительным и осмотрительным-человеком
    02 февраля, Гость   Ответить
  • "ходят вообще как коровы" --- Гость, ну ты хам! Человека сбили НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ! Если тебе это о чём-то говорит. Вина однозначно водителя, который нёсся, залив глаза.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Человека сбили НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ!---- пешеходный переход не панацея, поймите уже все! Даже там надо головой вертеть во все стороны, если не хочешь быть мертвым, но правым.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • просто иногда выходят на пешиходник и не смотрят по сторонам. Водителю то же сложно сразу оттормозить. В итоге один отсидел срок и вышел второй если повезет - калека на всю жизнь или нет жизни. Смотреть на поток машин нужно и убедиться в СВОЕЙ безопасности.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вот абсолютно точно сказано ! Да, ты будешь правым пешеходм, возможно, но на кладбище. А машина железная, ей пофигу, размажет твою тушку, и водиле пару лет поселения максимум дадут. А ты то сдохнешь, и это не игра, это навсегда ! Потому не ломись, посмотри по сторонам, убедись что тебя пропускают.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Пропускают? А как быть, если ты на середине пешеходного перехода и прямо перед тобой проносится машина на скорости? Часто и густо попадаю в такую ситуацию на ул.Юрина, переходный переход перед пересечением ул.Попова.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а если это был не пешеходный переход, и ехал он 15 км/час ,как тогда смотреть на эту ситуацию?
    02 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
10 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров