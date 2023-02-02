Женщину сбили на проспекте Космонавтов в Барнауле

Пострадавшая лежит на дороге. По словам очевидцев, она жива

02 февраля 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Космонавтов сбили женщину. Об этом рассказали подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

Водитель "Тойоты" наехал на горожанку на пешеходном переходе у Китайского рынка. Женщину от удара отбросило на пару метров.

По словам очевидцев, она жива. Водитель и прохожие оказывали ей помощь.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса погиб при столкновении с грузовиком в Республике Алтай. Авария случилась 30 января около 16:50 при подъезде к селу Соузга Майминского района.