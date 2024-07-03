Девушку сбили возле церкви в Барнауле. Обновлено
Пострадавшую увезла скорая
03 июля 2024, 09:02, ИА Амител
Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель легкового авто сбил девушку, пишет "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось вечером 2 июля возле церкви на улице Антона Петрова.
По словам свидетеля, на месте происшествия работали медики. Также, судя по кадрам, собралось много очевидцев.
При каких обстоятельствах случилось происшествие и в каком состоянии пострадавшая, пока неизвестно.
Обновлено в 10:25. Как сообщили в Госавтоинспекции города, пострадавшей 17 лет. Ее госпитализировали. Ведомство проводит проверку.
09:07:33 03-07-2024
На всё воля божья.
09:10:45 03-07-2024
Кто-то не видит светофоров.
11:14:01 03-07-2024
Гость (09:10:45 03-07-2024) Кто-то не видит светофоров.... НЕ РЕГУЛИРУЕМЫ ПЕШЕХОДНИК!!!!!!!! причем здесь светофор???????????
11:55:25 03-07-2024
Гость (11:14:01 03-07-2024) НЕ РЕГУЛИРУЕМЫ ПЕШЕХОДНИК!!!!!!!! причем здесь светофор?????... У церкви- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК!!!!!!!!
У Ледокола-нерегулируемый переход!!!!
13:50:02 03-07-2024
Гость (11:14:01 03-07-2024) НЕ РЕГУЛИРУЕМЫ ПЕШЕХОДНИК!!!!!!!! причем здесь светофор?????...
А одинокий мигающий сигнал на пешеходнике напротив Ледокола уже не считается предупреждающим? Вот из-за таких как вы там и происходят дтп.
09:17:19 03-07-2024
Также, судя по кадрам, собралось много очевидцев.(с)
Это зеваки.
09:55:28 03-07-2024
в таких случаях если есть кто-то толково оказывающий помощь - зевак можно и нужно загружать.
кого на отзвон экстренных служб отрядить, кого водички добыть, кого ветерок организовать.
и это тоже нужно.
главное чтобы был кто умеющий неотложку хоть минимально оказывать.
10:24:26 03-07-2024
Мусик (09:55:28 03-07-2024) в таких случаях если есть кто-то толково оказывающий помощь ... было дело - иду по полупустынной улице, сидит на асфальте дядька в возрасте и невнятно чего-то под нос бормочет.
люди мимо идут - что ж такого, пьяный.
"зевака" один стоит - пробует выспросить, что с ним. а он ни бэ, ни мэ, ни кукареку. и не пахнет, и зрачки нормуль.
я подошел - тоже "зевака". и вдруг торкнуло - да это ж инсульт.
полицейские не взяли. через пару минут медики забрали с подозрением на инсульт.
вот таки мы, зеваки...
люди, помогайте друг другу! не проходите мимо - хоть минимально со-чувствуйте!
11:14:50 03-07-2024
Мусик (10:24:26 03-07-2024) было дело - иду по полупустынной улице, сидит на асфальте дя... Вы - МОЛОДЕЦ!
11:59:46 03-07-2024
А нечего ходить, где не надо.
12:56:56 03-07-2024
А нечего ходить, где не надо.-------- и перед авто на нерегулируемый пешеходник выскакивать тоже. Мертв, но прав часто из этого получается.
20:04:33 03-07-2024
Гость (12:56:56 03-07-2024) А нечего ходить, где не надо.-------- и перед авто на нерегу... ]
Не позднее, как сегодня утром, примерно в половине восьмого, на велосипеде возвращался в город по Правобережному тракту. Еду, как положено, с краю, за сплошной белой полосой. И вдруг кто-то шлёпает меня по мягкому месту. Совсем непонятно, да? Какой-то чёрный джипик появился впереди, съехал на обочину, но лишь замедлился, не остановился. Может, посмотрел (-а) на меня, и поехал дальше, даже фамилию не спросил. И я посмотрел на него, а у него правое зеркало заднего вида сложилось. То есть проехал он около меня на расстоянии примерно 10 сантиметров. Огромным фурам хватает полосы, самосвалам многотонным тоже, а этот даже на дорогу не смотрит и не видит ярко-жёлтой пятно одежды и шлема при солнечном ярком свете. То, что я могу ему (ей) сказать, здесь напечатать нельзя. Но ездить так нельзя тоже.
15:12:59 03-07-2024
вообще заметил такую непонятку.
когда некоторое время думаешь о чем-то хорошем, добром, том что на душу ложится - прямо-таки притягиваешь на себя идиотскую чернуху из Мира. то бабка которая мирно себе сидела на лавочке ни на кого не обращая - вызверится, то на дороге подрез за подрезом, то сосульки падают и лампочки горят.
потом проходит.
наваждение какое-то.
общался на тему с знающими. сказали фигня, так и дОлжно быть, соблюдай осторожность.
так что пострадавшей - выздоровления, и внимательнее отнестись к инциденту. к батюшке сходить, пообщаться. они обычно сведущи в таких темах.