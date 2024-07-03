Девушку сбили возле церкви в Барнауле. Обновлено

Пострадавшую увезла скорая

03 июля 2024, 09:02, ИА Амител

Место происшествия / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель легкового авто сбил девушку, пишет "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось вечером 2 июля возле церкви на улице Антона Петрова.

По словам свидетеля, на месте происшествия работали медики. Также, судя по кадрам, собралось много очевидцев.

При каких обстоятельствах случилось происшествие и в каком состоянии пострадавшая, пока неизвестно.

Обновлено в 10:25. Как сообщили в Госавтоинспекции города, пострадавшей 17 лет. Ее госпитализировали. Ведомство проводит проверку.