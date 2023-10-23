Женщины без погон. Как выбирали самую красивую сотрудницу алтайских колоний
Победительницей конкурса "Мисс УИС" стала Наталья Никулина из Новоалтайска
23 октября 2023, 13:27, ИА Амител
Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов "Мисс УИС" прошел 20 октября в Алтайском крае уже в третий раз. Участие в нем приняли 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Шипуново.
Накануне финала конкурса участницы показывали свои навыки в физической подготовке: бегали и стреляли из оружия. На финальном же этапе сотрудницы должны были блеснуть не только красивыми нарядами, но и умением рассказать о своей профессии и родном регионе. Например, в одном из конкурсов девушки показывали ролики, в которых в шуточной (а иногда в очень серьезной) форме рассказывали о том, чем занимаются в структуре УФСИН. В этом году за корону боролись "надзирательницы" СИЗО, колоний, психологи, кадровики.
Во втором конкурсе девушки должны были креативно рассказать об Алтайском крае или городе Барнауле. В финале же участницы продемонстрировали свои творческие номера: пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.
Оценивало мастерство девушек жюри, состоящее из руководства УФСИН РФ по Алтайскому краю, журналистов, блогеров и организаторов конкурсов красоты. В итоге третье место заняла начальник спецотдела СИЗО-1 Елена Широких. Корона первой вице-мисс досталась Александре Архиповой. Красивая блондинка покорила жюри танцем, который она исполнила вместе со своим мужем. Александра работает в уголовно-исполнительной инспекции Центрального района Барнаула. Она также стала победительницей онлайн-конкурса "Мисс УИС", проходившего в социальной сети amic.ru во "ВКонтакте".
Победу жюри присудило Наталье Никулиной из ЛИУ № 8 в Новоалтайске, которая вместе с двумя дочками исполнила трогательную песню и сыграла на пианино.
Теперь Наталья Никулина представит Алтайский край в подобном конкурсе на уровне Сибири.
О том, как прошел конкурс красоты, смотрите в нашем фоторепортаже.
13:43:00 23-10-2023
тихая ужасть....
14:02:41 23-10-2023
Всё бы ничего, но на это тратится куча наших налогов и всё творится в рабочее время. А ведь если у нас пенсия будет в 65 лет, то у них в 40. Почему мы должны содержать весь этот сексизм?
15:02:54 23-10-2023
Что за бред?! На какие ваши налоги?! Это все личная инициатива и затраты участников. Хотите тоже пенсию в 40 - идите в УФСИН. Поработайте там с зэками, поймете, почему год за полтора идет. А сотрудницы умнички! Не дают развиваться профдеформации. А негатив пишут те, кто сам ничего не может и тупо завидует.
15:33:31 23-10-2023
Что они несут! (15:02:54 23-10-2023) Что за бред?! На какие ваши налоги?! Это все личная инициати... Чтобы идти в казематные профессии, с молодости нужно быть такого склада личности, чтобы ради пенсии тратить лучшие годы на такое вот... профдеформацию.
15:42:37 23-10-2023
Что они несут! (15:02:54 23-10-2023) Что за бред?! На какие ваши налоги?! Это все личная инициати... идите делом займитесь. воспитывание подопечных . а не си..... вываливайте и юбки задирайте. у вас же год за полтора. вот и отрабатывайте.
16:45:18 23-10-2023
Гость (15:42:37 23-10-2023) идите делом займитесь. воспитывание подопечных . а не си....... Вот только вас забыли спросить! Советы свои себе раздавайте.
09:38:09 24-10-2023
Гость (16:45:18 23-10-2023) Вот только вас забыли спросить! Советы свои себе раздавайте.... у нас и будете спрашивать. на народные деньги живете. от народа зависите. кто как не народ вам будет указывать. марш на работу.
15:58:32 23-10-2023
Что они несут! (15:02:54 23-10-2023) Что за бред?! На какие ваши налоги?! Это все личная инициати... За профдеформацию не беспокойтесь, она от них никуда не денется, она неизбежна, причем, всего лишь за очень короткий период работы, потому что они женщины, а для них такая работа, в силу особенностей женской психики вообще противопоказана. В силу этого они уже не смогут иметь полноценную семью, а зачастую и детей. Это то о чём мечтали и стремились? Очень сомневаюсь. Самое парадоксальное то, что именно женщины и должны работать в таких ИТК. Но слишком дорого для них обходится такая работа.
16:47:00 23-10-2023
Гость (15:58:32 23-10-2023) За профдеформацию не беспокойтесь, она от них никуда не дене... А вот и психологи появились))))) Среди сотрудниц УФСИН очень много хороших мам, много благополучных семей. В этом ведомстве вообще много всего делается для семей и для детей.
15:03:41 23-10-2023
Гость (14:02:41 23-10-2023) Всё бы ничего, но на это тратится куча наших налогов и всё т... Для начала стоит всё точно узнать, а потом уже рот открывать.
15:04:41 23-10-2023
потому что амбиции есть, а данных нет. Поэтому, мисс ФСИН.
15:21:47 23-10-2023
Из оружия тоже в личное время и из личного стреляли, лично на свои покупая патроны ? Не надо тупо врать! А пенсии в 40 лет в разы выше, чем у стариков в 65 лет.
16:47:52 23-10-2023
Вопрос захребетникам (15:21:47 23-10-2023) Из оружия тоже в личное время и из личного стреляли, лично н... А кто вам мешал такую пенсию заработать! Так что завидуйте молча.
18:05:10 23-10-2023
Вопрос захребетникам (15:21:47 23-10-2023) Из оружия тоже в личное время и из личного стреляли, лично н... В разы выше? Это как в 10, 20, 30 раз?
18:10:41 23-10-2023
Вопрос захребетникам (15:21:47 23-10-2023) Из оружия тоже в личное время и из личного стреляли, лично н... Ну не знаю, знакомый по минимальной пенсии ушел, говорит пенсия около двадцатки. (отрядник)
15:49:02 23-10-2023
Не все так ужасно в ФСИНе. тетка моя 30 лет на передачках сидела - умаялась)
16:56:34 23-10-2023
Не актуальными задачами занялись
18:48:27 23-10-2023
Под № 5 самая красивая!
04:04:29 24-10-2023
Мисс - это девушка, но никак не мама двоих детей. Правильно - миссис.
07:06:19 24-10-2023
гость (04:04:29 24-10-2023) Мисс - это девушка, но никак не мама двоих детей. Правильно ... Отличия мисс и миссис в том, что «миссис» — это замужняя женщина или вдова, а «мисс» — нет. источник ру.википедия.орг
06:44:28 24-10-2023
а где фотки именно победительниц? пусть даже без купальников))