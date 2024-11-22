Женщины попросили Вячеслава Франка и дальше возглавлять Барнаул
Как отметила председатель Совета женщин Косинова, под его руководством город стал лучше и комфортнее
22 ноября 2024, 18:34, ИА Амител
Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова попросила Вячеслава Франка и дальше возглавлять город. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
22 ноября в Барнауле проходил форум "Семья. Мама. Россия", организатором которого выступил Совет женщин. В нем принимают участие более 40 женсоветов алтайских муниципалитетов. На открытии форума присутствовал и Франк.
В завершении своего выступления Косинова обратилась к мэру с просьбой продолжить работу на своей должности. Она отметила, что совет гордится доверием, которое ему оказывает Франк.
"Под вашим руководством за последние пять лет наш город стал лучше, комфортнее. Это замечают барнаульцы. Конечно, еще многое предстоит сделать, но мы уверены, благодаря вашему профессионализму, чуткому руководству и ответственности будут решены самые сложные задачи", – заявила она.
Напомним, что конкурс по избранию главы Барнаула пройдет 30 января 2025 года в 10 часов в администрации города. Такое решение единогласно приняли депутаты Барнаульской гордумы на сессии 8 ноября.
19:11:52 22-11-2024
У Крылова че-то подобное уже было
19:32:18 22-11-2024
рукалицо
19:46:50 22-11-2024
Гость (19:32:18 22-11-2024) рукалицо... Имеешь в виду вопрос , сколько этой женщине заплатили такое сказать ? Кому не заплатили , почему-то молчали .
22:08:40 22-11-2024
Гость (19:32:18 22-11-2024) рукалицо... Слушай что советует женщина, и делай наоборот.
20:02:10 22-11-2024
Прогнулась !
21:15:37 22-11-2024
"Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова попросила Вячеслава Франка и дальше возглавлять город".
Женщины при Вячеславе Франке любят его и выборы Главы Барнаула можно отменять. Плюс экономия средств на хорошие дела.
21:25:56 22-11-2024
А у мужей забыли спросить? А ну сымай каблуки!
21:26:02 22-11-2024
Больше половины домов на красной линии обшарпанные , несметное число неправильно кронированных деревьев ( в результате пней) , из года в год ямы на дорогах, стаи собак как бегали так и бегают
21:39:41 22-11-2024
А Терешкова ещё не просила?
21:42:16 22-11-2024
Косинова это что-то типа Терешковой в ГД.
22:06:40 22-11-2024
Франк-то обаяшка
23:45:25 22-11-2024
Хосподя, это что за женщины такие
00:11:49 23-11-2024
Косинова, не позорь женщин Барнаула!
02:20:18 23-11-2024
Ихние дело рожать
02:52:54 23-11-2024
Эта дама явно "ученица"😁 Терешковой😛
05:55:26 23-11-2024
Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали...
07:32:38 23-11-2024
Мой наказ будущему мэру.Привести в порядок проезд между домами пр.Ленина 63\24 и ул. Молодежная, 26.Пусть он хоть раз пройдет перед выборами между этими домами и в придомовых территориях.Асфальт разбит, летом ,осенью, весной постоянно лужи, зимой - лед.И это центр города, напротив университет, метров 500- краевая администрация и центральная площадь города.
08:51:46 23-11-2024
Гость. (07:32:38 23-11-2024) Мой наказ будущему мэру.Привести в порядок проезд между дома... Запихай свой наказ в бутылку и зарой на пл. Цукермана, для будущих потомков.
07:37:29 23-11-2024
Все правильно Барнаул просто необходимо доразрушить . А у него хорошо получается.
09:14:50 23-11-2024
Если лицо, возглавляющее все профильные должности комиссий, отделов и комитетов города, покинет кресло мэра, то наверное, случится катастрофа.
09:45:17 23-11-2024
Эх женщины!мы видели этих женщин по телевизору,которые попросили пенсионный возраст поднять-нате вам!Кто после этого стал счастливее,не показывают.Теперь Франк им хорош,ну ждём довольных.
09:49:09 23-11-2024
Да пусть будет. Ну полируют они там имидж друг другу - забейте, так и так хуже будет.
10:54:03 23-11-2024
Всё правильно, пусть поработает. Что ему надо ещё сделать: 1. Продать и снести авто и жд вокзалов, на их месте построить высотки в 40 этажей (нельзя же ограничиваться только речным вокзалом!). 2. Убрать трамваи и автобусы, оставить только на докучаевском кольце, чтобы не мешали. Надо ещё подумать над наказами мэру.
13:59:40 23-11-2024
Не поспоришь с народной мудростью: "Скажи мне, кто твой друг, я скажу - кто ты!" Вот, пожалуй всё, что следует знать о сути и полезности, вот таких женских сборищ
15:34:09 23-11-2024
Уважаемая госпожа, Валентина Косинова, может Вам в руки взять ЛОПАТУ и почистить тротуар скажем по ул Анатолия между Ленинским и Красноармейским, можно и другие адреса назвать - город вообще ничего не делает, народ там тропы топчет. В городе нет просто дворников... Уважаемая Вы где живете?
18:54:44 23-11-2024
Гость (15:34:09 23-11-2024) Уважаемая госпожа, Валентина Косинова, может Вам в руки взят... Намёк понял. Наказ в бутылку и зарыть на пл. Сахарова для будущих поколений мэров. Если я правильно понял, дай знать через Амик. Здесь.