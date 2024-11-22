Женщины попросили Вячеслава Франка и дальше возглавлять Барнаул

Как отметила председатель Совета женщин Косинова, под его руководством город стал лучше и комфортнее

22 ноября 2024, 18:34, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова попросила Вячеслава Франка и дальше возглавлять город. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

22 ноября в Барнауле проходил форум "Семья. Мама. Россия", организатором которого выступил Совет женщин. В нем принимают участие более 40 женсоветов алтайских муниципалитетов. На открытии форума присутствовал и Франк.

В завершении своего выступления Косинова обратилась к мэру с просьбой продолжить работу на своей должности. Она отметила, что совет гордится доверием, которое ему оказывает Франк.

"Под вашим руководством за последние пять лет наш город стал лучше, комфортнее. Это замечают барнаульцы. Конечно, еще многое предстоит сделать, но мы уверены, благодаря вашему профессионализму, чуткому руководству и ответственности будут решены самые сложные задачи", – заявила она.

Напомним, что конкурс по избранию главы Барнаула пройдет 30 января 2025 года в 10 часов в администрации города. Такое решение единогласно приняли депутаты Барнаульской гордумы на сессии 8 ноября.