Женщины-сенаторы отправили бойцам СВО самодельные носки и варежки
Валентина Матвиенко подчеркнула, что военнослужащие получат женское тепло
21 февраля 2024, 15:06, ИА Амител
Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru
Ко Дню защитника Отечества женщины-сенаторы подготовили для бойцов СВО подарки, сделанные своими руками, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Совфеда Галину Карелову.
Кроме носков и варежек в зону СВО отправились посылки со сладостями, спальными мешками и лекарствами. Карелова отметила, что такая женская забота о бойцах поддержит их в трудную минуту.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко указала, что бойцы получат женское тепло.
"Это очень важно, что в канун Дня защитника Отечества мы отправляем нашим бойцам тепло женских рук и женских сердец", – подчеркнула она.
15:17:53 21-02-2024
эти сенаторши хоть знают как спицы держать?
16:55:48 21-02-2024
Так-то похвально. Но бойцам лучше тактические перчатки и мембранное термобелье, которое отводит влагу от тела, всегда сухое и хорошо греет. Более хорошее самочувствие в трудных условиях кому-то спасет жизнь.
22:54:30 21-02-2024
Подарок не большой, но важный! Молодцы!
12:25:59 22-02-2024
Мутабор рулит ! Теперь мода на варежки носки будет долго
16:57:20 22-02-2024
ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Особенно матвиенко миллиардеру!!!!!!!!!!