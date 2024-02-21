Женщины-сенаторы отправили бойцам СВО самодельные носки и варежки

Валентина Матвиенко подчеркнула, что военнослужащие получат женское тепло

21 февраля 2024, 15:06, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Ко Дню защитника Отечества женщины-сенаторы подготовили для бойцов СВО подарки, сделанные своими руками, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Совфеда Галину Карелову.

Кроме носков и варежек в зону СВО отправились посылки со сладостями, спальными мешками и лекарствами. Карелова отметила, что такая женская забота о бойцах поддержит их в трудную минуту.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко указала, что бойцы получат женское тепло.