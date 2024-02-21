НОВОСТИОбщество

Женщины-сенаторы отправили бойцам СВО самодельные носки и варежки

Валентина Матвиенко подчеркнула, что военнослужащие получат женское тепло

21 февраля 2024, 15:06, ИА Амител

Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru
Валентина Матвиенко / Фото: kremlin.ru

Ко Дню защитника Отечества женщины-сенаторы подготовили для бойцов СВО подарки, сделанные своими руками, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Совфеда Галину Карелову.

Кроме носков и варежек в зону СВО отправились посылки со сладостями, спальными мешками и лекарствами. Карелова отметила, что такая женская забота о бойцах поддержит их в трудную минуту.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко указала, что бойцы получат женское тепло.

"Это очень важно, что в канун Дня защитника Отечества мы отправляем нашим бойцам тепло женских рук и женских сердец", – подчеркнула она.

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

"Никто не вернулся прежним". Истории жен, которые больше года ждут мужей с СВО

Жизнь в постоянной тревоге и ожидании: звонка, известий, отпуска, возвращения. Свой невидимый фронт
НОВОСТИОбщество
СВО праздники

Комментарии 5

Avatar Picture
без комментариев

15:17:53 21-02-2024

эти сенаторши хоть знают как спицы держать?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:48 21-02-2024

Так-то похвально. Но бойцам лучше тактические перчатки и мембранное термобелье, которое отводит влагу от тела, всегда сухое и хорошо греет. Более хорошее самочувствие в трудных условиях кому-то спасет жизнь.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бродяга

22:54:30 21-02-2024

Подарок не большой, но важный! Молодцы!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:59 22-02-2024

Мутабор рулит ! Теперь мода на варежки носки будет долго

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:20 22-02-2024

ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Особенно матвиенко миллиардеру!!!!!!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров