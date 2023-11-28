Врачи назвали четыре фактора, которые влияют на развитие онкозаболеваний

28 ноября 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Женщины в России стали чаще умирать от рака шейки матки. Об этом рассказал онколог Антон Барчук, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что существует четыре фактора, которые влияют на развитие онкологического заболевания. Среди них курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломавирусы человека.

Последние два фактора сильнее всего влияют на женщин, в то время как первые – на мужчин.

Рискуют получить онкозаболевание даже очень молодые люди, потому что папилломавирусы поражают сексуально активных людей.