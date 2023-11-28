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Женщины в России стали чаще умирать от рака шейки матки

Врачи назвали четыре фактора, которые влияют на развитие онкозаболеваний

28 ноября 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Женщины в России стали чаще умирать от рака шейки матки. Об этом рассказал онколог Антон Барчук, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что существует четыре фактора, которые влияют на развитие онкологического заболевания. Среди них курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломавирусы человека.

Последние два фактора сильнее всего влияют на женщин, в то время как первые – на мужчин.

Рискуют получить онкозаболевание даже очень молодые люди, потому что папилломавирусы поражают сексуально активных людей. 

Здоровье

Комментарии 2

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...

17:42:26 28-11-2023

Три разновидности ВПЧ во мне живут и ничем вылечить не могу... Онкопатогенные.. Что делать?

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Гость

01:43:54 29-11-2023

Рожать надо постоянно омолаживая свой организм

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