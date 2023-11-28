Массовое отравление в Астрахани потрясло страну. Но смерть от метадона — совсем не редкость, говорят алтайские врачи

28 ноября 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: pexels.com

В ноябре на всю Россию прогремела история с массовым отравлением метадоном в Астрахани. В реанимации оказалось 19 человек, трое из которых скончались.

Несмотря на резонанс, смерть от наркотиков – к сожалению, привычное дело, говорят алтайские врачи. Только в 2023 году от употребления запрещенных веществ в крае умерло почти сто человек, больше трети из которых – от метадона. В полиции говорят, что это вещество "докатилось" до регионов из больших городов совсем недавно. А медики добавляют, что на Алтае его распространяют в такой форме, что больничная койка почти неизбежна.

О том, откуда взялся этот наркотик, как он убивает и ломает судьбы и как на Алтае борются с проблемой, – в материале amic.ru.

Приехал из больших городов

Метадон в Алтайском крае стали встречать на 40% чаще по сравнению с прошлым годом, рассказывает главный внештатный психиатр-нарколог региона Андрей Иванов. Специалист сделал такой вывод на основе работы лаборатории в краевом наркодиспансере. Там обследуют людей, у которых подозревают наркотическое опьянение.

В течение года служба получила 2023 положительных анализа. Метадон в чистом виде выявили в 2,6% из этих случаев. Еще в 7% анализов он встречался в сочетании с другими наркотиками.

Таким образом, в крови почти 10% жителей региона, у которых подтвердилось наркотическое опьянение, нашли метадон. Вещество встречается в Алтайском крае все чаще, констатирует нарколог.

Метадон – синтетический наркотик, который считается "молодым", пояснил замначальника УНК ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Бжицких. Правоохранителям это вещество знакомо довольно давно, но широкое распространение оно получило именно в последние годы. Если раньше метадон встречался в основном в больших городах, то теперь "доехал" и в регионы, пояснил полицейский.

По словам Бжицких, на Алтай вещество проникает из центральной части страны и соседнего Новосибирска.

В край наркотик поступает в измененной и очень опасной форме, пояснил главный внештатный токсиколог края Герман Балаганский. Врач называет этот метадон "дизайнерским": он смешан с другими наркотиками и различными медикаментами, которые буквально уничтожают организм.

"Еще два года назад мы встречали метадон нечасто и в чистой форме. Если он и был сочетан, то в основном с алкоголем. Больные поступали в бессознательном состоянии и с нарушением дыхания. После антидотной терапии мы могли выписать такого пациента уже через два часа. Сейчас в метадон, которого стало намного больше, добавляют кучу препаратов, вызывающих различные патологии, вплоть до отека мозга. Мы фиксируем очень тяжелые состояния, нарушается работа почек и печени. Больные лежат по нескольку дней, а некоторые – и до месяца. Приходится проводить процедуру гемодиализа", – рассказал Балаганский.Порой врачи просто бессильны. По словам эксперта, за последние полгода шесть человек, поступивших в отделение токсикологии с метадоновым отравлением, скончались от полиорганной недостаточности.

Отделение токсикологии / Фото: amic.ru

Итог – смерть или тюрьма

К сожалению, смертей от наркотиков в Алтайском крае много. Как сообщил Сергей Бжицких со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, в 2023 году зафиксировано 262 случая острого отравления наркотическими веществами, 89 из которых – летальные.

Что касается метадона, специалисты выявили 60 случаев отравления, больше половины из которых (36) закончились смертью.

Ничего принципиально нового метадон не привнес, считает Андрей Иванов. По его словам, ситуация с употреблением наркотиков в Алтайском крае уже давно сложилась тяжелая, пусть и стабилизировалась в последние годы.

Врач подчеркнул, что с годами меняются лишь названия наркотических средств. Но суть остается: молодые люди "подсаживаются" на "безобидные" вещества, потом переходят на более тяжелые наркотики и впадают в полную зависимость.

"В крае на учете зарегистрировано 4300 жителей, больных наркоманией. Это пациенты, которым врачебная комиссия вынесла такой диагноз. Это люди с большим стажем употребления и соответствующими изменениями в организме. Еще 3600 человек – с диагнозом "пагубное употребление наркотиков". Это те, кто курит растительные вещества и находится в начале наркотического пути", – объяснил нарколог.По его словам, если наркотики вводятся внутривенно, то зависимость может возникнуть уже на второй или третий раз.

"Со временем формируется патологическое влечение. За короткое время деградирует психика, формируется личность потребителя наркотиков. Все цели в жизни сводятся к одному – добыть наркотик любой ценой", – говорит Иванов.Большинство таких историй заканчивается трагично. Человек либо совершает преступление в погоне за новой дозой, либо доводит себя до тяжелого состояния или гибели. По словам Германа Балаганского, в отделении токсикологии много "рецидивистов": обычно человек умирает при четвертом или пятом попадании в больницу.

Другая сторона "медали" – люди, которые распространяют наркотики. По словам Бжицких, в 2023 году сотрудники полиции края выявили более 3 тысяч подобных преступлений, за которые задержали более 1300 человек.

268 задержанных – сбытчики, 43 из них распространяли именно метадон. Полицейский отметил, что в Алтайском крае сбытчики и закладчики оказываются за решеткой очень быстро.

"Средняя продолжительность "карьеры" сбытчика – от недели до месяца. Дольше не бывает – его задерживают. Это отличает наш регион от других. Есть факты, когда преступники около полугода ездят по стране. Но как только они попадают в Алтайский край, их сразу ловят и задерживают", – говорит Бжицких.Он напомнил, что за сбыт наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 20 лет. К административной ответственности могут привлечь и за употребление наркотиков: нарушителя заставят не только заплатить штраф, но и пройти курс лечения в наркодиспансере.

"Побаловаться и бросить" не получится

Лечением наркоманов в Алтайском крае занимается наркологическая служба: четыре диспансера в городах и наркологические кабинеты в каждой центральной районной больнице.

Андрей Иванов считает, что лечение необходимо даже тем, кто "балуется легкими наркотиками" и наивно думает, что сможет бросить в любой момент.

"Если взять последние десять лет, то 50% всех случаев наркомании связаны с марихуаной, которую считают легким наркотиком. Многие думают, что побалуются немного и бросят. Ничего подобного. Потом они переходят на более тяжелые вещества. Это ведь для любого наркотика характерно: со временем растут дозировки и растет частота потребления. Поэтому мы не разделяем наркотики на легкие и тяжелые – они все тяжелые", – пояснил психиатр-нарколог.Так что чем раньше начать лечение, тем проще будет выйти из зависимости. Но никаких прямых "симптомов", по которым можно "вычислить" у близкого наркоманию, нет, говорит психолог краевого наркодиспансера Елена Кочеткова. Есть лишь косвенные признаки, которые должны насторожить.

Среди них:

изменение поведения и замкнутость;

скрытность – человек не рассказывает, с кем общается и проводит время;

немотивированная агрессия, в том числе и к себе самому;

нарушение аппетита и режима сна;

необъяснимые материальные проблемы;

человек ведет себя как пьяный, но запаха алкоголя при этом нет.

Если вы заметили подобные признаки у своего близкого, психолог советует попытаться выяснять причину изменений. Многие наркоманы скрывают свои пристрастия, и только от родственников зависит, получит ли он своевременную медицинскую помощь.

Куда обратиться за помощью?

В краевом наркодиспансере проводят комплексную работу по выведению человека из зависимости. На первом этапе его лечат медикаментозно, но кроме этого с ним работают психологи и социальные работники.

Затем пациенты проходят лечение амбулаторно. Также медучреждение проводит реабилитацию наркозависимых жителей региона после проведенного лечения.

По словам Андрея Иванова, пациенты проходят все этапы лечения анонимно. Нарколог не сомневается, что вырваться из наркотической зависимости под силу каждому человеку. Но совместно со специалистами сделать это будет гораздо проще, настаивает врач.

Телефон Алтайского краевого наркологического диспансера:

+7 (3852) 63-39-32

ФАКТЫ



В Алтайском крае наркоманией гораздо чаще страдают молодые люди. 70% тех, кто состоит на учете, – это люди в возрасте от 20 до 40 лет.



Мужчин среди наркозависимых гораздо больше. На семь пациентов мужского пола приходится одна пациентка женского пола.