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Жены из Алейска сняли видеоклип для мужей, участвующих в СВО

Специально для съёмок супруги переоделись в кители

03 февраля 2023, 22:40, ИА Амител

Жёны из Алейска сняли видеоклип для мужей, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Как сообщают "Вести Алтай", съёмки прошли в городе, из военной части которого и отправились на фронт бойцы.

Специально для съёмок супруги переоделись в кители. Клип смонтировали под песню "Живой", которую исполнила одна из жён военнослужащих.

 

Комментарии 3

  • Молодцы
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Ну впечатляет. Но лучше меньше неземной операции, больше ракетных ударов
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость,жены молодцы , ждём живых всех мужей домой , сменим родных , быстрее домой всех ждём
    05 февраля, Гость   Ответить
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