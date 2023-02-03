Жены из Алейска сняли видеоклип для мужей, участвующих в СВО
Специально для съёмок супруги переоделись в кители
03 февраля 2023, 22:40, ИА Амител
Жёны из Алейска сняли видеоклип для мужей, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Как сообщают "Вести Алтай", съёмки прошли в городе, из военной части которого и отправились на фронт бойцы.
Специально для съёмок супруги переоделись в кители. Клип смонтировали под песню "Живой", которую исполнила одна из жён военнослужащих.
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