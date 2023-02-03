Жены из Алейска сняли видеоклип для мужей, участвующих в СВО

Специально для съёмок супруги переоделись в кители

03 февраля 2023, 22:40, ИА Амител

Жёны из Алейска сняли видеоклип для мужей, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Как сообщают "Вести Алтай", съёмки прошли в городе, из военной части которого и отправились на фронт бойцы.

Специально для съёмок супруги переоделись в кители. Клип смонтировали под песню "Живой", которую исполнила одна из жён военнослужащих.