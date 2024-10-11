Жесткая авария произошла из-за отцепившегося прицепа с дровами в Алтайском крае

Иномарку смяло от удара

11 октября 2024, 11:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

Жесткое ДТП произошло на трассе в Михайловском районе Алтайского края. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Авария случилась недалеко от села Ракиты. На фото видна сильно помятая Toyota Camry, а обломки от нее разбросало по дороге.

Как сообщает "КП-Алтай", причиной ДТП стал прицеп, наполненный дровами. По предварительным данным, водитель "Москвича" транспортировал топливо, когда прицеп отцепился и врезался в едущую позади Toyota.

На место прибыла скорая помощь, однако серьезных травм в результате столкновения никто не получил.