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Жесткая авария произошла из-за отцепившегося прицепа с дровами в Алтайском крае

Иномарку смяло от удара

11 октября 2024, 11:05, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"
Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

Жесткое ДТП произошло на трассе в Михайловском районе Алтайского края. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Авария случилась недалеко от села Ракиты. На фото видна сильно помятая Toyota Camry, а обломки от нее разбросало по дороге.

Как сообщает "КП-Алтай", причиной ДТП стал прицеп, наполненный дровами. По предварительным данным, водитель "Москвича" транспортировал топливо, когда прицеп отцепился и врезался в едущую позади Toyota.

На место прибыла скорая помощь, однако серьезных травм в результате столкновения никто не получил.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 7

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Бдыщ...

11:45:49 11-10-2024

Дрова продаст-компенсирует японоводу

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Гость

13:28:56 11-10-2024

Бдыщ... (11:45:49 11-10-2024) Дрова продаст-компенсирует японоводу...
А че дрова уже настолько дорогие?

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RUSSKIY

12:18:54 11-10-2024

Японовод скоростной режим и дистанцию соблюдал?

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Гость

12:21:17 11-10-2024

"Пункт назначения" каждый раз вспоминаю, когда еду за лесовозом или просто за самосвалом с дровами...

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R22

12:57:39 11-10-2024

Гость (12:21:17 11-10-2024) "Пункт назначения" каждый раз вспоминаю, когда еду за лесово... и поэтому стараюсь быстренько обогнать лесовоз

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Мусик

14:09:24 11-10-2024

R22 (12:57:39 11-10-2024) и поэтому стараюсь быстренько обогнать лесовоз... от судьбы не убежишь - фильм об эфтом.
так что...

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гость

17:55:56 11-10-2024

Хорошо, что обошлось... могло бы быть намного хуже... Водила москвича, конечно, молодец - без страховой цепи, видимо ездил...

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