Жесткая авария произошла из-за отцепившегося прицепа с дровами в Алтайском крае
Иномарку смяло от удара
11 октября 2024, 11:05, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "В курсе 22"
Жесткое ДТП произошло на трассе в Михайловском районе Алтайского края. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Авария случилась недалеко от села Ракиты. На фото видна сильно помятая Toyota Camry, а обломки от нее разбросало по дороге.
Как сообщает "КП-Алтай", причиной ДТП стал прицеп, наполненный дровами. По предварительным данным, водитель "Москвича" транспортировал топливо, когда прицеп отцепился и врезался в едущую позади Toyota.
На место прибыла скорая помощь, однако серьезных травм в результате столкновения никто не получил.
11:45:49 11-10-2024
Дрова продаст-компенсирует японоводу
13:28:56 11-10-2024
Бдыщ... (11:45:49 11-10-2024) Дрова продаст-компенсирует японоводу...
А че дрова уже настолько дорогие?
12:18:54 11-10-2024
Японовод скоростной режим и дистанцию соблюдал?
12:21:17 11-10-2024
"Пункт назначения" каждый раз вспоминаю, когда еду за лесовозом или просто за самосвалом с дровами...
12:57:39 11-10-2024
Гость (12:21:17 11-10-2024) "Пункт назначения" каждый раз вспоминаю, когда еду за лесово... и поэтому стараюсь быстренько обогнать лесовоз
14:09:24 11-10-2024
R22 (12:57:39 11-10-2024) и поэтому стараюсь быстренько обогнать лесовоз... от судьбы не убежишь - фильм об эфтом.
так что...
17:55:56 11-10-2024
Хорошо, что обошлось... могло бы быть намного хуже... Водила москвича, конечно, молодец - без страховой цепи, видимо ездил...