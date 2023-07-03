Жесткая авария с участием микроавтобуса произошла на алтайской трассе

В результате происшествия один человек попал в больницу

03 июля 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Жесткая авария произошла на трассе Поспелиха - Курья 3 июля. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, водитель "Приоры" въезжал в село Курья и не уступил дорогу микроавтобусу, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия обе машины получили серьезные повреждения.

Водителя отечественного автомобиля госпитализировали с места аварии. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.