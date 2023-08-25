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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Пострадавший 35-летний мужчина скончался

25 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автора сообщения, "Нива" протаранила мотоцикл на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. В сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста нет, однако после случившегося он лежал на асфальте без сознания. 

Позднее в ГИБДД уточнили, что в результате аварии 35-летний водитель мотоцикла скончался. Спасти его медикам не удалось. 

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Бийске девочка упала с самоката и попала в больницу.

Барнаул ДТП

Комментарии 21

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Гость

11:52:53 25-08-2023

Мотоцикл- это опасное для жизни транс. средство в городах. Никого не защищаю и не оправдываю.

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Гость

12:12:19 25-08-2023

Минус еще один/ ночью еще тише станет

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Иван

12:55:30 25-08-2023

Гость (12:12:19 25-08-2023) Минус еще один/ ночью еще тише станет... ну вы даете(((

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Гость

12:16:14 25-08-2023

Гость (12:12:19 25-08-2023) Минус еще один/ ночью еще тише станет... Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.

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Гость

13:17:28 25-08-2023

Гость (12:16:14 25-08-2023) Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.... Они вспоминают про детей барнайльцев, когда по ночам своими серунами им спать не дают ?

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Гость

12:19:57 25-08-2023

Мотоциклистам пофиг на свою жизнь. И так же пофиг на окружающих, которые зависят от их жизнедеятельности.

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Гость

12:22:33 25-08-2023

в 35 лет пора бы уже иметь мозги и не гонять на мотоцикле

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Гость

12:42:25 25-08-2023

А ехал бы на самокате, было бы ещё хуже.

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Гость

13:33:57 25-08-2023

Гость (12:22:33 25-08-2023) в 35 лет пора бы уже иметь мозги и не гонять на мотоцикле... Ну да. Дожить до 86ти, купить НИВУ и задавить 35ти летнего мотоциклиста. Водителю нивы 86!!!

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Гость

12:27:46 25-08-2023

Гость (12:16:14 25-08-2023) Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.... Как зовут мужика?

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Гость

12:28:15 25-08-2023

Так вроде нива протаранила.

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Гость

12:59:30 25-08-2023

Гость (12:28:15 25-08-2023) Так вроде нива протаранила.... Без видео не понятно кто кого "протаранил"

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Гость

13:41:27 25-08-2023

Гость (12:59:30 25-08-2023) Без видео не понятно кто кого "протаранил"... Есть видео. Мотоциклист ехал по своей полосе. Нива резко из потока выехала на перекрестке на встречку. Мотоциклист влетел в бочину Ниве. Все как обычно - выезжают на пофиг. В Москве так пару дней назад мотоциклист умер, только там БМВ 3 выехала.

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Гость

14:51:53 25-08-2023

Гость (13:41:27 25-08-2023) Есть видео. Мотоциклист ехал по своей полосе. Нива резко из ... Как бы он его увидел? Ехал бы мотопед помедленнее - другое дело.

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Гость

12:51:11 25-08-2023

Мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики всегда появляются неизвестно откуда

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Гость

13:28:32 25-08-2023

самый опасный транспорт - это шнива или пикап, на них ездят колхозаны, которые привыкли что в деревне они одни.

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Гость

13:34:31 25-08-2023

А чего не пишите что водителю НИВЫ 86 лет?

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Элен без ребят

14:06:57 25-08-2023

соболезную семье, но мотоциклист в городе- это потенциальный преждевременный труп и, возможно, убийца. ровно как и 86- летние водители. у меня сосед такой- еле ходит и видит, но на машине с женой катаются на дачу регулярно. пс. упс. у них тоже Нива...

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Гость

16:08:58 25-08-2023

Мотоциклисты живут не более 2 лет по статистике. Мотоциклисты думают, что они "боги", а на самом деле Смертники - убийцы

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Маша

16:11:15 25-08-2023

если мотоциклист гоняет по городу со скоростью 150-200 км/час, то остановит его только серьёзная травма или смерть! этот дождался смерти

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Наина

16:17:47 25-08-2023

Как говорил еще мой инструктор в автошколе- мотоциклист - это отпускник из морга... Скоро он туда вернётся... К сожалению, это верно...

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