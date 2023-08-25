Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле

Пострадавший 35-летний мужчина скончался

25 августа 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автора сообщения, "Нива" протаранила мотоцикл на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. В сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста нет, однако после случившегося он лежал на асфальте без сознания.

Позднее в ГИБДД уточнили, что в результате аварии 35-летний водитель мотоцикла скончался. Спасти его медикам не удалось.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Бийске девочка упала с самоката и попала в больницу.