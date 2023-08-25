Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла в Барнауле
Пострадавший 35-летний мужчина скончался
25 августа 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
В Барнауле произошла жесткая авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
По словам автора сообщения, "Нива" протаранила мотоцикл на пересечении улиц Георгиева и Сухэ-Батора. В сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что информации о состоянии пострадавшего мотоциклиста нет, однако после случившегося он лежал на асфальте без сознания.
Позднее в ГИБДД уточнили, что в результате аварии 35-летний водитель мотоцикла скончался. Спасти его медикам не удалось.
Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Бийске девочка упала с самоката и попала в больницу.
11:52:53 25-08-2023
Мотоцикл- это опасное для жизни транс. средство в городах. Никого не защищаю и не оправдываю.
12:12:19 25-08-2023
Минус еще один/ ночью еще тише станет
12:55:30 25-08-2023
Гость (12:12:19 25-08-2023) Минус еще один/ ночью еще тише станет... ну вы даете(((
12:16:14 25-08-2023
Гость (12:12:19 25-08-2023) Минус еще один/ ночью еще тише станет... Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.
13:17:28 25-08-2023
Гость (12:16:14 25-08-2023) Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.... Они вспоминают про детей барнайльцев, когда по ночам своими серунами им спать не дают ?
12:19:57 25-08-2023
Мотоциклистам пофиг на свою жизнь. И так же пофиг на окружающих, которые зависят от их жизнедеятельности.
12:22:33 25-08-2023
в 35 лет пора бы уже иметь мозги и не гонять на мотоцикле
12:42:25 25-08-2023
А ехал бы на самокате, было бы ещё хуже.
13:33:57 25-08-2023
Гость (12:22:33 25-08-2023) в 35 лет пора бы уже иметь мозги и не гонять на мотоцикле... Ну да. Дожить до 86ти, купить НИВУ и задавить 35ти летнего мотоциклиста. Водителю нивы 86!!!
12:27:46 25-08-2023
Гость (12:16:14 25-08-2023) Мужик, у него так то дочь десятилетняя, я его знаю.... Как зовут мужика?
12:28:15 25-08-2023
Так вроде нива протаранила.
12:59:30 25-08-2023
Гость (12:28:15 25-08-2023) Так вроде нива протаранила.... Без видео не понятно кто кого "протаранил"
13:41:27 25-08-2023
Гость (12:59:30 25-08-2023) Без видео не понятно кто кого "протаранил"... Есть видео. Мотоциклист ехал по своей полосе. Нива резко из потока выехала на перекрестке на встречку. Мотоциклист влетел в бочину Ниве. Все как обычно - выезжают на пофиг. В Москве так пару дней назад мотоциклист умер, только там БМВ 3 выехала.
14:51:53 25-08-2023
Гость (13:41:27 25-08-2023) Есть видео. Мотоциклист ехал по своей полосе. Нива резко из ... Как бы он его увидел? Ехал бы мотопед помедленнее - другое дело.
12:51:11 25-08-2023
Мотоциклисты, велосипедисты, самокатчики всегда появляются неизвестно откуда
13:28:32 25-08-2023
самый опасный транспорт - это шнива или пикап, на них ездят колхозаны, которые привыкли что в деревне они одни.
13:34:31 25-08-2023
А чего не пишите что водителю НИВЫ 86 лет?
14:06:57 25-08-2023
соболезную семье, но мотоциклист в городе- это потенциальный преждевременный труп и, возможно, убийца. ровно как и 86- летние водители. у меня сосед такой- еле ходит и видит, но на машине с женой катаются на дачу регулярно. пс. упс. у них тоже Нива...
16:08:58 25-08-2023
Мотоциклисты живут не более 2 лет по статистике. Мотоциклисты думают, что они "боги", а на самом деле Смертники - убийцы
16:11:15 25-08-2023
если мотоциклист гоняет по городу со скоростью 150-200 км/час, то остановит его только серьёзная травма или смерть! этот дождался смерти
16:17:47 25-08-2023
Как говорил еще мой инструктор в автошколе- мотоциклист - это отпускник из морга... Скоро он туда вернётся... К сожалению, это верно...