Жесткая смертельная авария произошла на трассе под Барнаулом

На месте работали сотрудники полиции и спасатели

03 марта 2023, 20:45, ИА Амител

Жёсткое ДТП произошло на трассе Ребриха – Мамонтово в Алтайском крае. Согласно сообщениям очевидцев в паблике "Барнаул 22", в результате происшествия есть пострадавшие.

На кадрах с места происшествия видно по меньшей мере два автомобиля, которые были сильно измяты после удара. Там же находились сотрудники полиции и МЧС, подробности аварии выясняются.