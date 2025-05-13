В биографии дипломата немало белых пятен, а в скандалах он почти не замечен

13 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Помощник президента Юрий Ушаков / Фото: kremlin.ru

Человек, которому доверяет Путин, – так можно охарактеризовать помощника президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, который возглавит российскую делегацию на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

Несмотря на активную политическую деятельность и частые упоминания в СМИ, известные о нем сведения практически не выходят за рамки официальной биографии. Amic.ru собрал информацию об этом политике, от которого во многом будет зависеть переговорный процесс.

Карьеру начинал в Дании, продолжил – в Америке

Юрия Ушакова называют одним из самых влиятельных российских дипломатов, определяющих направление внешней политики государства. Он родился 13 марта 1947 года в Москве. О его детстве и юности в открытых источниках информация отсутствует.

После окончания МГИМО в 1970 году поступил на службу в МИД СССР. В этом же году его направили в советское посольство в Дании, поначалу он занимал должность дежурного референта и переводчика, в 1974-м стал атташе.

Вернулся в Москву в середине 1970-х, занимал различные должности в отделе скандинавских стран и генеральном секретариате МИД.

В 1977-м окончил Дипломатическую академию, защитил диссертацию на тему политики стран Северной Европы.

В 1986–1992 гг. занимал должность советника-посланника посольства СССР, России в Дании. Затем четыре года возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ, курировал сотрудничество с ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы, региональными европейскими организациями.

С 13 мая 1996-го по 6 января 1998-го занимал должность постпреда РФ при ОБСЕ. С 28 мая 1998-го по 2 марта 1999-го работал замминистра иностранных дел РФ, отвечал за взаимодействие с ООН, правовой и гуманитарный секторы.

Довольно долго, около десяти лет, работал российским послом в США – с 16 декабря 1998-го по 31 мая 2008-го.

В опубликованной 1 февраля 2007 года в американской газете Los Angeles Times статье Ушаков написал: Москву "оскорбляет, что кое-кто в Вашингтоне считает, что Россию можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже поносить, когда она не может быть чем-то полезна для интересов США".

Примечательно, что это резкое заявление дипломата увидело свет за несколько дней до знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной, как известно, 10 февраля 2007 года на 43-й международной конференции по безопасности в ФРГ.

На 43-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене президент РФ Владимир Путин произнес речь, в которой содержалась критика однополярного миропорядка и роли ОБСЕ, расширение НАТО на восток, разоружение и иранская ядерная программа. Позднее это выступление, в котором российский лидер впервые публично подверг критике Запад, было названо "мюнхенской речью" Путина, ознаменовавшей изменение внешнеполитического курса России.

Коллекционер красного вина

Кстати, американские специализированные издания в 2000-х писали, что выходные посол Юрий Ушаков и его жена Светлана любят проводить на трехэтажной кирпичной даче диппредставительства на восточном побережье Мэриленда.

"Хотя дом в георгианском стиле 1920-х годов выглядит не совсем по-русски, он предлагает супругам те же удовольствия, что и их подмосковная дача, особенно возможность провести время со своим десятилетним внуком Мишей, приготовить шашлык на гриле с друзьями или отдохнуть в саду", – писал сайт easternbaytrading.com.

"В то время как 57-летней жене посла нравится уединение у бассейна на берегу реки, ее муж, подтянутый 60-летний мужчина, предпочитает играть в мяч на теннисном корте, кататься на лодке по реке или кататься на велосипеде по территории со своим внуком на буксире, – рассказывал портал подробности жизни дипломата, которые отсутствуют в российской прессе. – Супругов также можно встретить в антикварных магазинах в близлежащих Сентревилле, Честертауне и Истоне в поисках фарфоровых изделий, которые коллекционирует Ушакова, или старинных книг, которыми так дорожит Ушаков, который также коллекционирует красное вино".

Стоит добавить, что это практически единственная публикация, подробно рассказывающая о частной жизни известного дипломата.

Отставка не состоялась

22 мая 2012 года Юрий Ушаков назначен помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам.

Именно к помощи Юрия Ушакова, как утверждают наблюдатели, прибегает Владимир Путин, когда необходимо решить крайне сложные, возможно, даже щепетильные вопросы. Так, именно он сыграл активную роль в налаживании отношений между Москвой и Анкарой, после того как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24М. Именно через него Эрдоган предпочел передать Путину письмо с извинениями.

Справка. 24 ноября турецкие военные ракетой "воздух-воздух" сбили российский самолет Су-24М в районе сирийско-турецкой границы. Погиб командир экипажа подполковник ВС РФ Олег Пешков. Штурман капитан Константин Мурахтин приземлился живым вне зоны обстрела и был эвакуирован сирийским спецназом. Этот инцидент стал причиной серьезного осложнения российско-турецких отношений.

За время дипломатической работы он не был фигурантом каких-либо серьезных скандалов. Правда, ранее, осенью 2016 года, ходили слухи о возможной отставке Юрия Ушакова, о чем писал "Коммерсант". Издание, ссылаясь на два источника, близких к АП, утверждало, что отправка на покой могла быть связана с возрастом.

Отставка, утверждала газета, должна была произойти до марта 2017-го – 70-летия президентского помощника.

"К этому моменту должен решиться вопрос с преемником Юрия Викторовича, должность архиважная, подбор будет очень тщательным", – говорил собеседник "Ъ" в госструктурах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию прокомментировал осторожно, сказав, что для отставки господина Ушакова "нет никаких признаков", – сообщалось в публикации "Коммерсанта".

Причем работавшие с Ушаковым люди "отмечают его "жесткость и принципиальность", добавляло издание.

В марте 2017 года стало известно, что Ушаков сохранил свою должность, поскольку он играет "ключевую роль в формировании внешнеполитической повестки", выполняет "крайне важные поручения", писали СМИ. Поэтому глава государства посчитал, что в "сложившейся ситуации" менять его "просто нецелесообразно".

Побег Смоленкова

Впрочем, за время работы Ушакова пара эпизодов, вызвавших в свое время вопросы у наблюдателей, все же нашлась. Первый – это исчезновение его бывшего подчиненного Олега Смоленкова, работавшего сначала вторым секретарем посольства РФ в США, а затем главным советником в аппарате помощника президента.

В марте 2017-го Смоленков с женой и тремя детьми отправился на отдых в Черногорию, где вскоре пропал. В июне 2018-го появилась информация, что Смоленков вместе с супругой приобрел дом в городе Стаффорде штата Вирджиния за 925 тысяч долларов. Наряду с этим пресса стала утверждать, что Смоленков сотрудничал с ЦРУ еще со времен работы в российском посольстве. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения чиновника, которое, по одним данным, не закрыто по сей день, по другим – было прекращено еще в 2018-м.

Эта история, конечно, бросала тень на Ушакова, поскольку Смоленков был его протеже. На одной из пресс-конференций помощника президента спросили о бывшем подчиненном, но тот отвечать отказался.

По мнению генерал-майора КГБ в отставке Алексея Кондаурова, Смоленков мог получать какую-то закрытую информацию от своего шефа:

"Ушаков какие-то вещи ему пробалтывал, с какими-то документами давал знакомиться. Тут много вопросов к Ушакову в том числе. Понятно же, что если он работал в Вашингтоне под руководством Ушакова вторым секретарем, то Ушаков его привел в Администрацию, не кто-либо другой. Надо понимать, какие у них отношения, насколько близкие, насколько он мог получать информацию", – высказывал свои соображения Кондауров RTVI.

Второй эпизод связан с якобы наличием у семьи Ушаковых элитной недвижимости стоимостью более 700 млн рублей, как утверждали расследователи одного из заблокированных в РФ изданий.

Впрочем, каких-либо серьезных последствий для карьеры Ушакова эти две истории не имели.

Собеседник amic.ru, контактирующий с т.н. "кремлевским пулом", сообщил, что в реальности какого-то серьезного коррупционного шлейфа за Ушаковым не тянется.

"Приведенные в неких "расследованиях" данные ничего не доказывают. Квартиру в элитном комплексе такого уровня чиновник вполне может получить от государства. Если его дочь занимается бизнесом – ничего удивительного, что у нее жилье в престижном квартале, а не, скажем, "двушка" в тесном пригороде", – поделился он своими соображениями.

"Президент просил позвонить"

Один из самых последних слухов об Ушакове не так давно активно разгоняли телеграм-каналы покинувших РФ либеральных деятелей. Они утверждали, что в апреле помощник президента едва не повздорил с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым за право вести переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. Впрочем, никакого подтверждения эти сообщения не нашли, а политологи-американисты объяснили их появление желанием некоторых американских деятелей дискредитировать Уиткоффа.

Стоит напомнить, что супруга Юрия Ушакова Светлана наряду со спутницей жизни Дмитрия Пескова Татьяной Навкой стала в 2016 году самой состоятельной из кремлевских жен, сообщали "Ведомости". Ее доход тогда составлял 37 млн рублей. При этом сам Юрий Викторович сильно отстал – у него было чуть более 8 млн рублей.

Кстати, буквально на днях мировые СМИ обратили внимание, что Ушаков немного опоздал на переговоры Владимиры Путина и Си Цзиньпина, проходившие 8 мая.

"Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание", – так объяснил свою задержку помощник главы государства журналисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину.