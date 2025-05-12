Дзюдо или шахматы? Как в мире откликнулись на идею Путина о переговорах в Стамбуле

Наблюдатели считают заявление президента РФ "тщательно выверенным" ходом в поддержку Трампа

12 мая 2025, 13:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Прерванные в 2022 году российско-украинские переговоры могут возобновиться в Стамбуле 15 мая, предложение об их проведении высказал президент РФ Путин в ночь на 11 мая. На эту инициативу уже откликнулись мировые лидеры, в том числе и Зеленский. Наблюдатели же высказывают предположения, состоится ли новый раунд диалога двух стран и, если да, кто же в нем примет участие. Подробности – в материале amic.ru.

"Потенциально великий день"

Реанимировать переговорный процесс Владимир Путин предложил на пресс-конференции, посвященной итогам международных встреч с гостями по случаю празднования 80-летия Победы.

"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле – там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", – произнес Путин.

Идею о стамбульских переговорах поддержал президент США Дональд Трамп, назвавший заявление Путина "потенциально великим днем для России и Украины".

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, если эта бесконечная "кровавая баня" наконец закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это стало реальностью. США хотят сосредоточиться вместо этого на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!" – откликнулся глава Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий, отмечает китайское агентство "Синьхуа".

"Он также отметил, что Россия стремится к восстановлению конструктивных отношений с государствами Европы, которые по-прежнему не отказываются от антироссийской риторики и явно агрессивных действий в адрес России", – укоризненно замечает агентство.

Более лиричный отклик опубликовало другое китайское СМИ – портал китайской компании Tencent.

"Переговоры, которые, возможно, состоятся 15 мая по предложению Владимира Путина, подобны шторму на Черном море, под спокойной поверхностью этого водоема скрываются бесчисленные подводные течения. Оливковая ветвь Путина может быть принята, если Владимир Зеленский не станет колебаться и выбивать более выгодную цену", – мечтательно рассуждает издание.

"Путин не сдвинулся ни на йоту"

Отреагировал на выдвинутое предложение и Владимир Зеленский.

"Я буду в этот четверг – 15 мая – в Турции. Жду Путина в Турции. И надеюсь, что Путин не будет искать причин, почему он что-то не может", – заявил он в своем видеообращении.

Зеленский пытается навязать свою волю Путину, считает российский политолог Сергей Марков.

"Сейчас после окрика Трампа Зеленский резко согласен на переговоры в Стамбуле. И заявил, что он лично 15 мая приедет в Стамбул для встречи с Путиным. Но очевидно же, что Путин в этом цирке участвовать не будет. Путин пошлет делегацию на переговоры. А встреча Путина и Зеленского теоретически возможна. Но должна быть хорошо подготовлена. Зеленскому придется смириться с волей Путина", – рассуждает Марков в своем телеграм-канале.

Выдвигая предложение о переговорах, Путин обвинил Украину в нарушении ранее достигнутых перемирий, указывает агентство Bloomberg.

На упоминание Путиным проекта соглашения в Стамбуле в 2022 году обращает внимание арабский канал Aljazeera:

"Согласно проекту тогдашнего соглашения, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США".

"Очередным маневром" назвала инициативу президента России французская газета Liberation.

"Лидеры Запада требуют серьезного режима прекращения огня без условий и с гарантиями, чтобы начать переговоры, которые смогли бы привести к установлению устойчивого мира. В ответ Путин предлагает вступить в переговоры с неопределенным исходом без заключения предварительного перемирия… Путин же не сдвинулся ни на йоту. Но в отношении Дональда Трампа и его эмиссаров, готовых, кажется, принять за чистую монету все, что он говорит в их доверчивые уши, он притворяется готовым проявить гибкость и расставляет ловушку: "Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами, которые <...> хотят продолжать конфликт с Россией руками украинских националистов", – демонстрирует свой скепсис издание.

"Зеленский готов мчаться в Стамбул"

"Новой волной тщательно выверенной дипломатии" назвала американская газета Wall Street Journal инициативу президента РФ и реакцию Зеленского. По ее мнению, эти политические ходы призваны "без серьезных уступок с обеих сторон дать надежду на продвижение к окончанию войны, чего ранее потребовал Трамп".

"Предложение Путина о переговорах, похоже, обставлено так, чтобы занять уступчивую позу и предотвратить растущее давление на Трампа с целью введения более жестких санкций против России", – пишет издание.

Британская Guardian обращает внимание на "необычную форму" заявления Путина, "зачитанного журналистам ночью в церемониальном зале Кремля".

"Его тон казался тщательно выверенным, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной игры Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавних пор была гораздо мягче с Москвой, чем с Киевом. Путин особо поблагодарил новую администрацию за ее усилия по разрешению конфликта", – говорится в материале газеты.

Предложение Путина является ходом в пользу Трампа, который "вернул себе руль управления украинским кейсом со стороны Запада", считает политолог Марат Баширов.

"Дал облажаться (сорри за сленг, но как еще это назвать) трем кокаинистам (Туск не нюхал, по крайней мере, в кадре в поезде его не было) и как только президент Путин предложил переговоры с 15 мая в Турции, Трамп рявкнул на Зеленского и тот уже готов лично мчаться в Стамбул на переговоры без предварительных условий (помним, что до этого он хотел сначала формулу "перемирие – потом переговоры"). При этом Зеленский понимает, что в Стамбул приедет делегация во главе с помощником президента Путина – господином Ушаковым. И Зеленскому все равно на то, что все понимают степень унижения (ровно через сутки после отъезда кокаинистов, где они целовались в шеи и клялись запугать Россию страшными санкциями)", – написал он в своем телеграм-канале.

"Мир придет с Востока"

"Дипломатическими шахматами на троих" (в которых "баланс партии соблюдать почти нереально") назвал ситуацию вокруг российского предложения экономический и политический обозреватель Алексей Бобровский.

"Предложение, сделанное вчера президентом России британцам и Европе (кураторам) было логичным ответом на их "требование" о каком-то 30-дневном перемирии. Повторяться не имеет смысла – все вчера сказал президент. Как заметил один старший товарищ: мир в Европу и в этот раз придет с Востока. Богатый русский язык делает фразу и мирной, и угрожающей одновременно. Кто не понял, тот не понял", – написал Бобровский в своем телеграм-канале.

Телеведущий Андрей Бочаров назвал происходящее политическим дзюдо.

"Еврокодла ставит на ультиматум – "Давай прекращение огня, немедленное". Так сказать, попытались завладеть инициативой. Можно, конечно, было проигнорить хамские требования европейцев, как и раньше это делали, но есть ход получше. Объявить готовность к прямым переговорам. То есть вернуться к условиям, на которых возможен мир. Четыре области, денацификация, демилитаризация. Крым вообще не обсуждается. Итак, на сегодняшний день у России наступательная позиция на поле боя и наступательная позиция на дипломатическом фронте. Враг в ситуативной обороне, а не на подготовленных рубежах. Победы на фронте переговоров важны, прежде всего, тем, что позволяют сохранять жизни на театре военных действий", – написал он в своем телеграм-канале.

Возможный состав участников российской делегации прогнозирует политолог Павел Данилин:

"Судя по всему, Ушаков будет в составе делегации, может, даже во главе. Возможно участие Владимира Мединского и Кирилла Дмитриева. Кто еще? Леонид Слуцкий, Александр Фомин (он остается в Минобороны главным по международному сотрудничеству), Григорий Карасин (СФ) и Алексей Ерхов".

Справка

Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и политический деятель, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам с 2012 года. Считается одним из самых влиятельных российских дипломатов. Входит в круг лиц, определяющих внешнюю политику страны. Считается одним из наиболее жестко настроенных по отношению к Западу политиков РФ.