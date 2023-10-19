Жесткое ДТП произошло на проспекте Строителей в Барнауле
Удар двух автомобилей был довольно мощным — судя по кадрам, от Mercedes отвалилось колесо
19 октября 2023, 17:42, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жесткое столкновение двух иномарок произошло на проспекте Строителей в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Удар двух автомобилей был довольно мощным – судя по кадрам, при аварии от Mercedes отвалилось колесо.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и реанимация. Подробности аварии выясняются.
18:34:37 19-10-2023
гудел мощно и громко. жаль, что недолго)
22:22:12 19-10-2023
Жесткое столкновение двух иномарок-------- мерина на фотках видим. с кем он забодался? с какой иномаркой?
10:56:32 20-10-2023
Жаль, на фото нет второй машины, а она отлетела на газон перед гостиницей... стояли 3 мусоровоза с включёнными люстрами и машина детской реанимации. Для меня загадка, как произошло это ДТП в час пик- там в обе стороны стояли глухие пробки... Видать, кому-т о стало невтерпёж и кто-то решил проехать по встречке...
12:12:26 20-10-2023
и кто-то решил проехать по встречке... ------ Я даже догадываюсь кто.
14:40:26 20-10-2023
Видел я этого мерина неоднократно, носился он по городу с выпученными шарами, наплевав на все ПДД, вот и результат.