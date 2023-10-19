Жесткое ДТП произошло на проспекте Строителей в Барнауле

Удар двух автомобилей был довольно мощным — судя по кадрам, от Mercedes отвалилось колесо

19 октября 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жесткое столкновение двух иномарок произошло на проспекте Строителей в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Удар двух автомобилей был довольно мощным – судя по кадрам, при аварии от Mercedes отвалилось колесо.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, МЧС и реанимация. Подробности аварии выясняются.