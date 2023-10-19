50 серьезных ДТП произошло в Барнауле за первую половину октября

Всего за девять месяцев 2023 года в Алтайском крае зафиксировали более 1,6 тыс. дорожных аварий

19 октября 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За две недели октября в Барнауле произошло 50 серьезных ДТП. В них пострадали 68 человек и двое погибли, сообщают "Вести Алтай".

Всего за девять месяцев 2023 года в столице Алтайского края зафиксировали 1642 ДТП, в результате которых умерли 154 человека и 2138 пострадали.

Ранее также сообщили, что за девять месяцев 2023 года на территории Алтайского края 32 человека погибли и еще 311 получили ранения в ДТП, связанных со съездом с дороги.