Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова
Toyota Corolla столкнулась с "Газелью", бок у легковушки смяло
04 января 2024, 17:45, ИА Амител
Пострадавшая Toyota Corolla / Фото: телеграм-канал "News. Алтай"
Жесткая авария произошла на трассе Барнаул – Бийск перед поворотом на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Об этом сообщил телеграм-канал "News. Алтай".
На видео с места ДТП видно, что столкнулись Toyota Corolla и грузовая "Газель". У легковушки сильно смят бок. На месте работают сотрудники экстренных служб.
О пострадавших в аварии не сообщается.
Напомним, что в августе 2005 года рядом с поворотом на Плешково погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник. В аварии выжила только его жена Галина.
18:00:06 04-01-2024
Сакральное место… там МС заставил водителя гнать 150. А спецпосланец враждебных сил на Тойоте Марино - ну это такой полуторалитровый пакет сока с железом менее 1,5 мм, еще спецом посадил назад - ну под удар Мерседеса весом более двух тонн весом, собственных личных детей - ну такой хитрый спецназовец. У меня только один вопрос к конспирологам - вы насколько отупевшие?
18:41:56 04-01-2024
Гость (18:00:06 04-01-2024) Сакральное место… там МС заставил водителя гнать 150. А спец... не поверите, но именно настолько.
11:39:06 07-01-2024
Событие 2005 года ничему не научило....