Жесткую драку в барнаульском трамвае сняли очевидцы

В порыве гнева участники потасовки выбили стекло

13 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Кадр из видео

Драка произошла в барнаульском трамвае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое мужчин устроили потасовку в салоне, из-за которой пассажиры сбились в заднюю часть вагона.

В какой-то момент к драке присоединился один из сотрудников "Горэлектротранса" – удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары.

Жертвой поединка стало одно из стекол.