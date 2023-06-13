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Жесткую драку в барнаульском трамвае сняли очевидцы

В порыве гнева участники потасовки выбили стекло

13 июня 2023, 17:45, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Драка произошла в барнаульском трамвае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое мужчин устроили потасовку в салоне, из-за которой пассажиры сбились в заднюю часть вагона.

В какой-то момент к драке присоединился один из сотрудников "Горэлектротранса" – удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары.

Жертвой поединка стало одно из стекол.

Барнаул

Комментарии 10

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Гость

18:13:07 13-06-2023

Что не поделили?

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Дустер

18:24:02 13-06-2023

Последнее время трамваи мешают нам жить. Таранят на перекрёстках невинные дорогие автомобили, сьезжвют со своих рельс, ломаются, не могут выехать из пробок, не обновляются, а тут ещё место для драки организовали. Да горэлетротранс?

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Гость

20:41:32 13-06-2023

Дустер (18:24:02 13-06-2023) Последнее время трамваи мешают нам жить. Таранят на перекрёс... Это ирония?

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Гость

20:24:31 13-06-2023

Наши трамваи - для любителей экстрима.

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Гость

23:18:35 13-06-2023

а где видео жесткой драки?

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Гость

00:07:19 14-06-2023

Можно сказать у нас остались только трамваи, автобусов больше нет, в маршрутке ездить невозможно, все утрамбовано.

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Гость

07:55:38 14-06-2023

один из сотрудников "Горэлектротранса" – удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары ---- то есть вычислить можно. Будут это делать правоохранители? Участники драки могут быть интересны военкомату

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Гость

10:25:13 14-06-2023

Гость (23:18:35 13-06-2023) а где видео жесткой драки?... В следующей серии .

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Гость

13:45:10 14-06-2023

а кто вел трамвай?

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Гость

14:14:49 14-06-2023

Кто-то бухает и в трамвае дерется, кто-то в это время Родину защищает

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