Жесткую драку в барнаульском трамвае сняли очевидцы
В порыве гнева участники потасовки выбили стекло
13 июня 2023, 17:45, ИА Амител
Кадр из видео
Драка произошла в барнаульском трамвае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Двое мужчин устроили потасовку в салоне, из-за которой пассажиры сбились в заднюю часть вагона.
В какой-то момент к драке присоединился один из сотрудников "Горэлектротранса" – удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары.
Жертвой поединка стало одно из стекол.
18:13:07 13-06-2023
Что не поделили?
18:24:02 13-06-2023
Последнее время трамваи мешают нам жить. Таранят на перекрёстках невинные дорогие автомобили, сьезжвют со своих рельс, ломаются, не могут выехать из пробок, не обновляются, а тут ещё место для драки организовали. Да горэлетротранс?
20:41:32 13-06-2023
Дустер (18:24:02 13-06-2023) Последнее время трамваи мешают нам жить. Таранят на перекрёс... Это ирония?
20:24:31 13-06-2023
Наши трамваи - для любителей экстрима.
23:18:35 13-06-2023
а где видео жесткой драки?
00:07:19 14-06-2023
Можно сказать у нас остались только трамваи, автобусов больше нет, в маршрутке ездить невозможно, все утрамбовано.
07:55:38 14-06-2023
один из сотрудников "Горэлектротранса" – удерживал одного из дебоширов, пока второй наносил удары ---- то есть вычислить можно. Будут это делать правоохранители? Участники драки могут быть интересны военкомату
10:25:13 14-06-2023
Гость (23:18:35 13-06-2023) а где видео жесткой драки?... В следующей серии .
13:45:10 14-06-2023
а кто вел трамвай?
14:14:49 14-06-2023
Кто-то бухает и в трамвае дерется, кто-то в это время Родину защищает