Жестокую битву на лопатах и матах устроили сибиряки из-за уборки снега
Причина конфликта – в разных точках зрения о том, куда можно бросать снег с дороги
01 февраля 2023, 16:35, ИА Амител
В Новосибирске соседи устроили битву на лопатах, когда от снега чистили общую дорогу в частном секторе, сообщают "Вести Новосибирск".
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина бросал снег в сугроб возле соседского дома. В этот момент к нему подбежала соседка с лопатой и начала откидывать снег, стараясь попасть в лицо оппонента, который в ответ тоже начал бросаться снегом.
После этого женщина попыталась ударить мужчину лопатой, он ответил тем же оружием. При этом они обильно применяли нецензурную лексику.
"Судя по фразам между матерными словами, причина конфликта – в разных точках зрения о том, куда можно бросать снег с дороги, а куда нельзя", – отметили в сообщении.
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