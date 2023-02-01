Жестокую битву на лопатах и матах устроили сибиряки из-за уборки снега

Причина конфликта – в разных точках зрения о том, куда можно бросать снег с дороги

01 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

В Новосибирске соседи устроили битву на лопатах, когда от снега чистили общую дорогу в частном секторе, сообщают "Вести Новосибирск".

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина бросал снег в сугроб возле соседского дома. В этот момент к нему подбежала соседка с лопатой и начала откидывать снег, стараясь попасть в лицо оппонента, который в ответ тоже начал бросаться снегом.

После этого женщина попыталась ударить мужчину лопатой, он ответил тем же оружием. При этом они обильно применяли нецензурную лексику.