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Жестокую битву на лопатах и матах устроили сибиряки из-за уборки снега

Причина конфликта – в разных точках зрения о том, куда можно бросать снег с дороги

01 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

В Новосибирске соседи устроили битву на лопатах, когда от снега чистили общую дорогу в частном секторе, сообщают "Вести Новосибирск"

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина бросал снег в сугроб возле соседского дома. В этот момент к нему подбежала соседка с лопатой и начала откидывать снег, стараясь попасть в лицо оппонента, который в ответ тоже начал бросаться снегом.

После этого женщина попыталась ударить мужчину лопатой, он ответил тем же оружием. При этом они обильно применяли нецензурную лексику.

"Судя по фразам между матерными словами, причина конфликта – в разных точках зрения о том, куда можно бросать снег с дороги, а куда нельзя", – отметили в сообщении.

 

Комментарии 9

  • Совсем озверела... до нее там метров 10, эта дорога общественная вообще-то
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Потом эта бабка от климакса помирать будет, а к ней скорая не сможет проехать
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А помнишь, стоя у дороги * Ты мне сказала, дурачок * А я тебя ещё лопатой * Погладил нежно по спине?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Вооот! Все бабы - дуры!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, то, что дуры- это ешё полбеды. Агрессивные, но трусливые- вот в чём беда. Устроят скандал, а потом мужей науськивают: "Иди, получи по мордасам, ты же не будешь смотреть, как твою жену макают!"
    02 февраля, Гость   Ответить
  • ну а зачам заваливать подьезд к дому?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • вот у меня мама такая же. как сцепится с кем нибудь, аж стыдно делается. То снег чистят не так, как ей нравится, то огород не так поливают, то собаку не под тем деревом привязали, то машину паркуют в СВОЕМ дворе не по фэншую. Со всеми соседями переругалась
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Со всеми соседями переругалась- я б со стыда сгорела бы, склочные соседи плохо(
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, живу , слава богу, в другом населенном пункте. С мамиными соседями не вижусь. Из последнего : так как мама живет одна и уже не молода, сосед ей помогал иногда . . Косит траву у себя перед воротами - и у нее выкосит. Снег от калитки откидывает и маме - почистит.Она принимает это как должное. Даже спасибо ни разу не сказала. Этим летом мама сообщает: Я с Иваном поругалась. Он траву мне у ворот косил триммером, а трава летит и мне на крыльцо падает. А мне ж теперь мыть. я ему высказала. Он теперь у меня не косит. Поразительный эгоизм
    02 февраля, Гость   Ответить
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