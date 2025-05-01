Жителям Алтайского края напомнили об особом противопожарном режиме на территории региона

В этот период запрещено использование открытого огня, в том числе на территории частных домовладений

01 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Травяной пожар / Фото: МЧС Алтайского края

Особый противопожарный режим продолжает действовать в Алтайском крае. Об этом напоминают в Минприроды региона в связи с наступлением праздничных и выходных дней.

На территории Алтайского края в данный момент отмечается 4-й класс пожарной опасности, а на территории Озеро-Кузнецовского лесничества – 5-й класс.

Минприроды региона напоминает населению о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный период запрещено:

использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травянистой растительности и других горючих отходов;

приготовление пищи на кострах и прочих приспособлениях для тепловой обработки пищи с помощью огня, в том числе на территориях частных домовладений (за исключением мангалов, а также приспособлений, находящихся на территориях заведений общественного питания);

посещение лесов и въезд в них;

проведение пожароопасных работ вне производственных помещений;

размещение палаточных лагерей на землях сельхозназначения, запаса и прилегающих к ним землях;

эксплуатация автомобилей или другой моторной техники.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан – от 10 до 20 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу необходимо сообщать по телефонам: 01 – единая служба спасения (с мобильного – 101, 112); 8 (3852) 63-66-40 – региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края; 8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

Напомним, противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края 11 апреля. За обстановкой в регионе постоянно следят пожарные и другие экстренные службы. Спасатели опахивают периметры сел и поселков и контролируют ситуацию с воздуха, периодически совершая облеты. В случае пожаров они приезжают на место происшествия максимально быстро и помогают справиться с огнем.